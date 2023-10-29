Москвичке изуродовали нос двумя пластическими операциями

По данным канала, девушка захотела сделать себе аккуратный нос еще в 2018 году. Однако тогда операция прошла неудачно - ее нос сместился в сторону. Расстроенная пациентка подала в суд и взыскала с врачей 475 тысяч рублей: всю стоимость операции и 100 тысяч рублей морального ущерба.

Но от идеи исправить форму носа она не отказалась и спустя два года нашла пластического хирурга одной из клиник столицы, который согласился исправить недостатки. Обследование и сама операция обошлись в 350 тысяч рублей. Нос, по словам девушки, практически не изменился, но перестал дышать.

Доктор на ее гневные отзывы ответил, что больше в клинике не работает. Потом и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. Руководство клиники предложило ей провести коррекцию бесплатно.

Но пациентка отказалась от предложения и подала второй иск. На этот раз отсудила всего лишь 7,5 тысячи рублей. Более того, клиника предъявила встречные претензии и выиграла. Так, девушка осталась должна медицинскому учреждению 230 тысяч рублей.

Апелляцию москвички отклонили. На данный момент она подала уже две кассации, надеясь отсудить деньги на третью операцию в другой больнице, чтобы хотя бы восстановить дыхательную функцию.

Ранее «360» рассказывал, чем опасны пластические операции.