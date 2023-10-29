Москвичке изуродовали нос двумя пластическими операциями
Москвичка решила уменьшить нос, но две пластические операции обернулись неприятными последствиями. Размер ее носа не изменился, но стал кривым. Кроме того, дышать носом пострадавшая уже не может, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, девушка захотела сделать себе аккуратный нос еще в 2018 году. Однако тогда операция прошла неудачно - ее нос сместился в сторону. Расстроенная пациентка подала в суд и взыскала с врачей 475 тысяч рублей: всю стоимость операции и 100 тысяч рублей морального ущерба.
Но от идеи исправить форму носа она не отказалась и спустя два года нашла пластического хирурга одной из клиник столицы, который согласился исправить недостатки. Обследование и сама операция обошлись в 350 тысяч рублей. Нос, по словам девушки, практически не изменился, но перестал дышать.
Доктор на ее гневные отзывы ответил, что больше в клинике не работает. Потом и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. Руководство клиники предложило ей провести коррекцию бесплатно.
Но пациентка отказалась от предложения и подала второй иск. На этот раз отсудила всего лишь 7,5 тысячи рублей. Более того, клиника предъявила встречные претензии и выиграла. Так, девушка осталась должна медицинскому учреждению 230 тысяч рублей.
Апелляцию москвички отклонили. На данный момент она подала уже две кассации, надеясь отсудить деньги на третью операцию в другой больнице, чтобы хотя бы восстановить дыхательную функцию.
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