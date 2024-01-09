Москвичка родила дочь в метро на станции «Нагатинская»

Допустивший циничное высказывание об избитой 11-летней школьнице полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков получил строгое наказание. Об этом изданию Ura.ru сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов не должны выполнять функцию «диванных блогеров», публикуя свое мнение по вопросам, в которых они не разбираются. Представитель МВД напомнил, что связями с общественностью занимаются специальные сотрудники.

По словам Горелых, история Булгакова доказывает, что любой правоохранитель будет вынужден нести ответственность за свои поступки.

В конце декабря братья-пятиклассники набросились на девочку-сироту и начали бить ее ногами, в результате чего она получила травмы черепа и живота: из больницу ее выписали только спустя неделю.

Булгаков в своих соцсетях заявил, что историю вокруг избиения «раздули из ничего». После десятков негативных комментариев он удалил публикацию, однако слова полковника стали основанием для служебной проверки.