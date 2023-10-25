Москвичка подала в суд на шоурум из-за одежды маленьких размеров

Как стало известно авторам статьи, 27-летняя модель выбирала одежду в торговом центре «Афимолл». Она зашла в один из бутиков. Ей понравилась представленная коллекция, но когда дело дошло до примерки, ее размера там не оказалось.

«360» удалось связаться с Дианой и узнать подробности произошедшего. Она рассказала, что после ухода некоторых иностранных брендов их места заняли отечественные производители, поэтому она нередко заходит в такие магазины.

Однако, по словам девушки, локальные бренды редко шьют одежду больше L. Более того, в бутике, в котором развернулся скандал, максимальный размер - M. При этом шоурум позиционирует, что выступает за свободу самовыражения и право быть таким, как хочется.

«Когда я была в магазине, зашла девушка приблизительно моего размера. Она тоже увидела, что размеров нет. Она расстроилась и вышла. Это какая-то дискриминация, магазин для получения психологических травм», - подчеркнула Диана.

Девушка поделилась, что в течение недели после произошедшего она думала, как правильно поступить. Сначала модель оставила гневный отзыв в книге жалоб, а потом решила нанять адвоката и обратиться в суд.

«Они говорят, что это политика бренда не шить размеры больше M. Но там всего несколько позиций M. Я не могу понять такое решение, не понимаю, с чем это связано», - возмутилась москвичка.

Более того, сама консультант магазина была в обычной oversize-футболке, отметила Диана. При этом она была стройного телосложения.

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