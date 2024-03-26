Москвичи выступили за установку мемориала на месте Crocus City Hall

«Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших: среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%», - говорится в исследовании.

Аналогичного мнения придерживаются и 49% россиян. При этом 24% опрошенных считают, что концертный зал нужно восстановить назло вредителям, а рядом установить стелу с именами погибших. При этом выяснилось, что женщины чаще мужчин выступали за создание мемориально-паркового комплекса на месте трагедии - 53% и 46% соответственно.

Всего в опросе участвовали 1600 респондентов из базы пользователей портала.

Ранее сын владельца Crocus Croup Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении Crocus City Hall обязательно будет создан мемориал , но где именно - пока неизвестно.