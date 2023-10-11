Москвичи выбрали победителей конкурса на лучшее праздничное оформление ко Дню города
В Москве подвели итоги конкурса для предпринимателей на лучшее оформление фасадов ко Дню города, об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Желающие принять участие в соревновании на лучшие декорации отправляли заявки в Департамент торговли и услуг города Москвы в период с 28 августа до 12 сентября.
Соревнование проходило в пяти категориях: несетевые магазины, сетевые магазины, торговые центры, предприятия общественного питания и предприятия сферы бытовых услуг. Участники декорировали свои фасады в стилистике праздника по случаю Дня города.
После завершения мероприятия «Активные граждане» выбрали победителей конкурса. Они получат денежное вознаграждение: за первое место полагается пять миллионов рублей, за второе - три миллиона, за третье - два миллиона.
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