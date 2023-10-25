Москвичи выбрали названия для более 100 улиц, скверов и станций метро
За все время существования проекта «Активный гражданин» его участники выбрали названия для 112 объектов в Москве, включая улицы, станции метро, парки, проспекты и скверы. Об этом сообщила столичная мэрия.
Недавнее голосование определило название для новой вылетной магистрали - северного дублера Кутузовского проспекта, которую назвали проспектом Багратиона.
Кроме того, при участии горожан первая в России станция метро, расположенная в аэропорту, получила наименование «Аэропорт Внуково». Название выбирали более 230 тысяч человек.
Названия еще 27 станций метро столицы, включая «Бирюлево», «Троицк», «Бульвар Генерала Карбышева» и «Пыхтино», также выбирали «активные граждане».
Помимо этого, участники проекта выбрали, как будет называться одна из станций Московского центрального диаметра. По итогу ей присвоили имя «Площадь Трех Вокзалов».
В рамках голосований о названиях объектов москвичи уже высказали более 12,3 миллиона мнений.
Ранее стало известно о том, что школьники предложат идеи по развитию столицы на форсайт-сессиях «Москва-2030».