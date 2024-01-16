16 января 2024, 15:12

Москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году

Alexander Legky/Global Look Press
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Москвичи на портале «Активный гражданин» выбрали, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году. Опрос прошли более 235 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Горожанам предлагали выбрать не более пяти вариантов из 10 возможных. Также можно было предложить собственные идеи.

Концерты выбрали 16% голосовавших, а еще 14% - кинопоказы. За выставки отдали голос 13%, а за мастер-классы и развлекательных мероприятия для детей - 11%. Каждый десятый горожанин выступил за спортивные занятия.

Около 7% хотели бы видеть в программе мероприятий творческие встречи со знаменитостями, 6% отдали предпочтение лекциям, конференциям и квизами, а еще 3% - презентациям книг. Свыше 1,5 тысячи жителей столицы поделились своим вариантом ответа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Южный речной вокзал открыли после реконструкции в апреле 2023 года, и меньше чем за год работы он стал популярной культурной площадкой: там прошло свыше 300 бесплатных мероприятий.

«В новом году мы продолжим проводить здесь различные мероприятия с учетом пожеланий пользователей проекта „Активный гражданин“», - заключил Ликсутов.

За год Северный и Южный речные вокзалы приняли рекордное число гостей. Их посетили более трех миллионов человек.

Опросы Москва
16 января 2024, 13:37
Москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Резкие колебания температуры почти на 20 градусов ожидаются в Москве в среду, четверг и пятницу. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно графику, опубликованным синоптиком, температура воздуха в течении среды будет снижаться и опустится практически до -20 градусов. В четверг воздух прогреется примерно до нуля, после чего в столице вновь похолодает до -10 градусов.

«Это связано не с суточным ходом, напротив, и в среду, и в пятницу прогнозируется обратный суточный ход температуры воздуха: ночь будет теплее дня», - уточнила Позднякова.

Ранее москвичам сообщили, что на Крещение в Москву придет оттепель. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до 1 градуса.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 января 2024, 12:36
Мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре Москвы
Global Look Press
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Мужчину задержали после неудачной попытки ограбить два кафе в торговом центре в Москве. Получить деньги злоумышленнику не удалось, а когда его задержали, он заявил, что проделал все это ради шутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что 26-летний приезжий, находясь в торговом центре на Ладожской улице, зашел в заведение кафе-кальянной на первом этаже. Там он начал угрожать сотрудниками предметом похожим на пистолет и потребовал отдать ему все деньги из кассы.

Однако в результате грабитель не получил желаемых средств, поэтому он поднялся на второй этаж, где также было кафе. По аналогичной схеме в заведении он потребовал деньги, но его проигнорировали. Нападавший скрылся с пустыми руками с места происшествия, а сотрудники кафе обратились в полицию.

«Задержанный пояснил правоохранителям, что таким образом решил пошутить. Предмет, которым угрожал сотрудникам заведений, он выбросил», - рассказали в МВД.

Правоохранители смогли установить личность мужчины. Его уже заключили под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее две женщины с пистолетом ворвались в дом жительницы Кургана и забрали бензопилу.

Уголовное дело Мигранты Ограбления Преступления Полиция Москва
16 января 2024, 12:31
Песков отказался обсуждать здоровье Набиуллиной
РИА «Новости»
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Вопрос о здоровье главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной неуместен, в Кремле не могут комментировать ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Кремль Дмитрий Песков Россия Центробанк
16 января 2024, 11:52
Москвичам расскажут о современной образовательной среде на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Новый тематический трек «Современная образовательная среда» подготовили для горожан в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия». Все желающие в игровой форме смогут познакомиться с достижениями города в отрасли образования, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

С середины января москвичи смогут прийти на увлекательные викторины и мастер-классы. Эксперты центра финансовой грамотности столичного департамента финансов загадают экономическую головоломку. Гостям предстоит объяснить значение терминов или выполнить задание, связанное с личными денежными средствами.

Каждый день посетители смогут стать участниками викторины «Играй в Москву», которую составили по маршрутам одноименного проекта Мостуризма. Горожане познакомятся с интересными фактами о столице и выиграют сувениры и подарки на память.

Так, начиная с 16 января жители столицы могут попробовать создать авторские открытки с акварельным пейзажем, а 17 января - силуэт животного из цветного картона. Вплоть до 28 января каждый день будут проходить тематические мероприятия. Программу и подробности можно посмотреть на сайте.

Кроме того, артисты проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия».

Выставки Экскурсии Выставка-форум «Россия» Москва

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