Москвичи выбрали лучшие экотропы столицы
Более 250 тысяч человек участвовали в выборе самых интересных экомаршрутов по природным территориям Москвы на портале «Активный гражданин». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В голосование вошло 10 экомаршрутов, проходящих через уникальные природные уголки Москвы. Горожане смогут ознакомиться на них с местной флорой и фауной, а также получить познавательную информацию через информационные стенды или экскурсии.
Наиболее популярным маршрутом среди москвичей стал «Жил-был лес. Сказки Измайловского леса», проходящий через парк «Измайлово». Более 16% активных граждан проголосовали за этот маршрут.
Вторым по популярности стал историко-экологический маршрут в парке «Битцевский лес». Более 13% пользователей выбрали этот вариант.
Третье место занял маршрут «Там, на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».
Ранее москвичи выбрали победителей конкурса на лучшее праздничное оформление ко Дню города.