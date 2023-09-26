Москвичи выберут самое романтичное место столицы

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Голосование будет состоять из трех вопросов. В первом участники могут выбрать самые романтичные кинотеатры города. Во втором вопросе москвичи проголосуют за парки, подходящие для осенних фотосессий. Третий вопрос посвятили самым необычным местам для свиданий.

Участники смогут выбрать до трех вариантов ответа или предложить свои в каждом вопросе голосования.

Ранее сообщалось о том, что в московском проекте «Активный гражданин» прошло шесть тысяч голосований.

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