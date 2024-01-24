Москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта
На портале «Активный гражданин» появилось голосование, которое предлагает выбрать экскурсию для Музея транспорта Москвы в 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.
Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.
Так, москвичи могут выбрать экскурсию «Демодень в фондохранилище Музея транспорта Москвы», которая познакомит с историей городского транспорта и редкими экспонатами. Прогулка по Комсомольской площади позволит узнать об архитектуре, истории и особенностях внутреннего устройства и интерьеров Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также посетить старинное депо, построенное в 1851 году. Жители столицы также могут отдать голос за тур по Большой кольцевой линии метро, на которой расскажут о ее возникновении и предложат прогуляться по деловому району Москва-Сити.
«В 2023 году сотрудники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий. Участие в них приняли 10 тысяч горожан и гостей столицы», - добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки. Отдать свой голос можно за пять из 12 площадок.