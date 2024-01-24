Москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта

Тойтерьера Арчи, высаженного из электрички в Подмосковье, могла забрать молодая пара. Подробности «360» рассказал хозяин пса Сергей.

Арчи забежал в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Собака была без ошейника и жетона с контактами владельца. Спустя время пес выбежал из поезда на станции в Чехове , хотя до этого поступала информация, что тойтерьера высадили из электрички после того, как его владелец поругался с другими пассажирами.

В результате хозяин Арчи оказался на станции Столбовая, а пес исчез. Позже оказалось, что собаку все же отвезли на станцию, где ее искал Сергей, но они не смогли встретиться. Сначала Арчи подобрали парень с девушкой.

«Я кричал, видимо, от горя, его (пса - прим. ред.) имя, на эмоциях. Мужчина сказал - на станции Чехов, где был Арчибальд, подошла электричка на Москву. Кто-то рассказал историю, что на Столбовой мужчина ищет собаку Арчи. Они его позвали по имени, он откликнулся, решили отвезти на Столбовую. Там его высадили, а меня уже не было…» - рассказал Сергей.

Пес бегал по платформе, искал хозяина и замерзал. Супружеская пара, ожидавшая электричку из Москвы, обратила на него внимание. Они подошли к Арчи, тот начал с ними контактировать. Но муж не разрешил жене взять собаку, рассказал Сергей.

«Стоял молодой человек, встречал свою девушку. Собаку парень взял на руки, когда приехала электричка. Девушка дала добро, и они ушли», - поделился хозяин пропавшего пса.

Супруги успокоились, что пес не замерзнет, и уехали в Чехов. Сейчас Сергей ищет молодого человека, который взял Арчи. На вид мужчине около 30 лет, у него есть небольшая борода. В день, когда он нашел пса, на нем была черная куртка с капюшоном.

Сергей ищет Арчи уже больше недели. На поиски тойтерьера собирали волонтеров и добровольцев. Ранее Сергей рассказывал, что с ним связывались неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники , которые хотели нажиться на его горе.