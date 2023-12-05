05 декабря 2023, 11:24

Москвичи выберут места для пунктов приема елок

Сайт мэра и правительства Москвы
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В новом голосовании на платформе «Активный гражданин» москвичи смогут выбрать наиболее удобные места для сбора новогодних елок в рамках акции «Елочный круговорот», а также предложить свои варианты пунктов приема. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Акция „Елочный круговорот“ призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры», - отметила руководитель департамента Юлия Урожаева.

Проект «Елочный круговорот», организованный с целью экологически безопасной переработки хвойных деревьев после праздников, пройдет в столице уже в девятый раз. К акции с 2019 года подключилась платформа «Активный гражданин», что позволило горожанам участвовать в открытии новых пунктов. В прошлом году в голосовании выбрали 17 новых локаций для сдачи деревьев, а общее количество пунктов составило 600.

С момента старта проекта москвичи сдали более 220 тысяч елей. После сбора деревья отправят на переработку, в результате которой их превратят в щепу для использования в экологических тропах и вольерах для животных.

Тем временем в Подмосковье продлили прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний».

Новый год Экология Москва 2023
05 декабря 2023, 12:45
Гостям пространства Москвы на выставке «Россия» расскажут о бизнесе и технологиях
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 5 по 17 декабря посетители экспозиции Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» смогут познакомиться с инновациями и предпринимательством в городе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В ближайшие две недели мероприятия в пространстве Москвы будут посвящены передовым технологиям и бизнесу», - сообщила она.

Спикерами на мероприятии будут эксперты и успешные бизнесмены из различных сфер, от IT-разработчиков до владельцев сетей спортивных клубов и специалистов по ораторскому мастерству.

Особое внимание уделят технологическим инновациям. Пройдут практикумы, на которых IT-специалисты познакомят участников с такими направлениями, как нейросети и генеративные модели искусственного интеллекта и научат работать с запросами в этих системах.

Кроме того, 10 и 17 декабря состоятся показы модных коллекций от молодых дизайнеров.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Выставки Москва 2023
05 декабря 2023, 12:36
ФАС возбудила дело против Сбербанка и СберСтрахования
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба возбудило дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в работе организаций выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения.

В ведомстве обратили внимание, что ранее ФАС получила обращения россиян, пожаловавшихся на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс».

В него входят полис страхования жизни и здоровья от СберСтрахования и иные услуги. Помимо прочего, пакет дает скидку в 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.

В связи с этим в ведомстве напомнили о вступившем в силу в сентябре постановлении правительства № 39, которое устанавливает условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями.

И одно из них - предоставление возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает клиент дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает договор с любым страховщиком.

С учетом этого в ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.

«В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ», - предупредили в пресс-службе.

ФАС России Сбербанк
05 декабря 2023, 12:18
Голосовой помощник начал озвучивать данные из МЭШ об успеваемости детей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Голосовой помощник «Алиса» теперь будет озвучивать домашние задания, оценки и другую информацию из «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, новшества позволят родителям и ученикам не забывать об учебных задачах и быть в курсе важных моментов жизни школьника. Теперь им достаточно задать всего один вопрос, чтобы получить информацию об оценках, занятиях, пропусках, каникулах и многом другом.

«Алиса» теперь может стать не просто голосовым помощником, а действительно полноправным ассистентом ребенка в учебе», - добавила Ракова.

В пресс-службе столичного комплекса соцразвития добавили, что получить данные об успеваемости ребенка можно, сказав: «Как дела в школе?». После кодовой фразы Алиса сообщит всю нужную информацию.

Помимо этого, голосовой помощник знает ответы и на другие запросы пользователей. Он всегда готов подсказать, какие задания на дом нужно сделать, и перечислить уже выполненные.

Ранее Минпросвещения анонсировало выпуск учебников по всем школьным предметам.

Школы Школьники Технологии Москва 2023
05 декабря 2023, 12:15
Кремль опроверг проведение амнистии женщин в 2023 году
РИА «Новости»
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Амнистию женщин, осужденных за ненасильственные преступления, не успеют провести до конца 2023 года. Никакой конкретики по этому решению пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить», - сказал он.

Дмитрий Песков также отказался называть конкретные имена женщин, которые смогут подпасть под одобренную президентом России Владимиром Путиным амнистию.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека правозащитница Ева Меркачева предложила помиловать женщин , осужденных за ненасильственные преступления и имеющих детей, а также тех, кто совершил такой проступок впервые, и по их делам нет потерпевших или они не против амнистии.

Президент поддержал эту идею. Он сказал, что нужно подготовить и принять такие решения.

Дмитрий Песков Тюрьмы Приговоры

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