Москвичи выберут места для пунктов приема елок

«Акция „Елочный круговорот“ призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры», - отметила руководитель департамента Юлия Урожаева.

Проект «Елочный круговорот», организованный с целью экологически безопасной переработки хвойных деревьев после праздников, пройдет в столице уже в девятый раз. К акции с 2019 года подключилась платформа «Активный гражданин», что позволило горожанам участвовать в открытии новых пунктов. В прошлом году в голосовании выбрали 17 новых локаций для сдачи деревьев, а общее количество пунктов составило 600.

С момента старта проекта москвичи сдали более 220 тысяч елей. После сбора деревья отправят на переработку, в результате которой их превратят в щепу для использования в экологических тропах и вольерах для животных.

Тем временем в Подмосковье продлили прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний».