31 января 2024, 18:55

Москвичи воспользовались сервисом «Поиск по архивам» более 20 миллионов раз

РИА «Новости»
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С момента запуска онлайн-проекта «Поиск по архивам» в начале 2023 года пользователи обратились к отсканированным искусственным интеллектом документам более 20 миллионов раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сервис «Моя семья» предоставил пользователям доступ к цифровым копиям метрических книг, включающих данные о рождениях, браках и смертях москвичей, а также жителей Московской губернии различных конфессий. Эти записи послужили основой для обучения нейросети проекта «Поиск по архивам». Искусственный интеллект проанализировал более 10 миллионов рукописных страниц исторических документов.

«За год работы сервиса к порталу обратились более 20 миллионов раз, что говорит о его популярности и необходимости», - уточнила заммэра.

На сегодняшний день база данных включает более 5,4 миллиона страниц исторических материалов из Главархива Москвы. Также в ней разместили документы из архивов 11 областей России, среди которых Московская, Оренбургская, Новгородская, Иркутская, Астраханская и другие. Данные пригодятся историкам, социологам, демографам и журналистам, а также всем, кто интересуется историей своего происхождения.

В феврале Главархив начнет принимать воспоминания горожан о праздниках. Москвичи также смогут поделиться яркими моментами о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Анастасия Ракова Москва
31 января 2024, 19:09
Паралимпийская чемпионка выставил на продажу свои медали
РИА «Новости»
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Завоеванные на Паралимпиадах золотые медали выставила на продажу восьмикратная чемпионка из Башкирии Оксана Савченко, чтобы полученные деньги направить на помощь бойцам СВО и благотворительность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

В комментарии изданию Савченко заявила, что решила продать свои награды, чтобы они приносили пользу, а не лежали на полке. Стоимость двух золотых трофеев из Пекина и Лондона она оценила в 60 миллионов рублей.

«Цену мы брали, исходя из средних показателей на продажу такого вида наград по всему миру. Мы посмотрели, выяснили, что самая дорогая медаль - это медаль Нобеля. Ее продали за 102 миллиона долларов», - рассказала паралимпийская чемпионка.

Савченко добавила, что к ней уже обратились с предложениями несколько иностранных коллекционеров, но ей бы хотелось, чтобы награды купили россияне.

Оксана Савченко завоевала на соревнованиях по плаванию три золотые медали на Паралимпиаде в Пекине в 2008 году и пять главных наград на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Спортивную карьеру она завершила спустя три года после своего спортивного триумфа и с тех пор занимала пост депутата в Курултае Башкортостана, а также посвятила себя общественной деятельности.

Спортсмены Благотворительность Награды Башкирия
31 января 2024, 18:06
МНПЗ вошел в число предприятий самой популярной у соискателей промышленной компании «Газпром нефть»
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Сервис HeadHunter назвал «Газпром нефть» лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей. Список составили на основе голосования 600 тысяч соискателей со всей России — это самое масштабное исследование карьерных предпочтений жителей страны по количеству участников. «Газпром нефти» принадлежит Московский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом более трети рынка столицы.

Персонал предприятия обучают на компьютерно-тренажерных комплексах, полностью имитирующих производственные установки, а также с использованием AR и VR. На учебном полигоне МНПЗ смоделировали производственные установки для отработки навыков сотрудников.

«Для нас забота о людях и развитие человеческого капитала - это часть корпоративной философии. Сильная команда всегда была главной движущей силой „Газпром нефти“. Мы эффективно сотрудничаем с вузами, поддерживаем молодых специалистов и открываем современные офисы», - отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

Два года подряд «Газпром нефть» становится самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». Среди преимуществ работы в компании соискатели называли надежность, конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды. Участники голосования высоко оценили организацию рабочего пространства на производственных объектах, а также офисы и новые технологические центры компании в регионах, отдельно отметив дизайн, удобство и оптимальное расположение.

Московский НПЗ «Газпром нефти» активно поддерживает образовательные программы для школ, колледжей и вузов. Завод активно сотрудничает в подготовке кадров с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Студенты с высшими баллами по итогам обучения в бакалавриате могут стать участниками программы целевого набора с последующим трудоустройством.

Работа Газпром нефть
31 января 2024, 16:51
Правнучку Чкалова предложили проверить по статье о госизмене после слов об ударе по Москве
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Высказывания правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе ядерным оружием по Москве надо проверить по статье о госизмене. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По мнению Климова, главный вывод, который можно сделать из всей этой истории, в том, что в России следует заняться воспитанием патриотизма.

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории Отечества, увы, это так», - указал сенатор.

По его словам, нужно исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах, когда в стране отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет, выразил уверенность собеседник издания.

Призыв нанести удар ЯО по Москве Богданова озвучила во время интернет-дебатов в Израиле.

По словам правнучки Чкалова, ей жаль, что нет средств на ядерную ракету для этого, ведь это стало бы «прекрасным завершением конфликта» на Украине.

Также Богданова выразила уверенность, что москвичи должны услышать воздушную тревогу, чтобы это «привело их в чувство».

Помимо этого, Климов выразил уверенность, что слова Богдановой надо проверить на предмет УК РФ.

Совет Федерации РФ
31 января 2024, 16:44
Адвокат блогера Косенко заявил, что не знает о долгах подзащитного
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Оскандалившийся видео с бросанием новорожденного сына в сугроб блогер Сергей Косенко накопил долг по неуплаченным налогам на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, на блогера оформлены две компании - «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение», которое занимается разработкой программного обеспечения. За какую именно деятельность скопилась задолженность, в публикации не уточнили.

Журналисты выяснили, что Косенко начал собирать аудиторию среди зарубежных подписчиков, сменив псевдоним на Mister Thank You. Теперь он публикует ролики с раздачей денег прохожим на улицах. Блогер объявил, что намерен привлечь для сотрудничества и рекламы иностранные бренды.

Представляющий интересы Косенко адвокат Сергей Жорин в комментарии «360» заявил, что ему ничего не известно о накопленных долгах своего подзащитного. Эту информацию он пообещал проверить и доложить позднее.

Жорин уже заявлял, что в съемке скандального видео ребенок его клиента внимания не принимал. Он пояснил, что в снег Косенко бросил куклу, а после при помощи монтажа наложил лицо сына.

Аргументы адвоката не убедили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил возбудить против блогера уголовное дело и инициировать его депортацию в Россию.

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