Москвичи воспользовались приложением «Моя Москва» более 80 миллионов раз
За пять лет работы мобильного приложения «Моя Москва» им воспользовались примерно 80 миллионов раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, примерно миллион москвичей каждый месяц обращаются к этому сервису для выполнения различных задач, таких как запись на прием к врачу, оплата счетов, отправка показаний счетчиков. Кроме того, платформа предоставляет такие возможности, как участие в благотворительных акциях, просмотр успеваемости и домашних заданий школьников, запись питомцев к ветеринару.
«Приложение уже установили больше шести миллионов горожан, из них 1,5 миллиона - в 2023 году», - добавил Собянин.
Москвичи также в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса.
С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки.