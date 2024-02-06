Москвичи воспользовались приложением «Моя Москва» более 80 миллионов раз

По его словам, примерно миллион москвичей каждый месяц обращаются к этому сервису для выполнения различных задач, таких как запись на прием к врачу, оплата счетов, отправка показаний счетчиков. Кроме того, платформа предоставляет такие возможности, как участие в благотворительных акциях, просмотр успеваемости и домашних заданий школьников, запись питомцев к ветеринару.

«Приложение уже установили больше шести миллионов горожан, из них 1,5 миллиона - в 2023 году», - добавил Собянин.

Москвичи также в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса.

С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки.