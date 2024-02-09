Москвичи утилизировали 30 автомобилей с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Услуга утилизации транспортных средств предоставляется горожанам бесплатно через портал mos.ru. Чтобы оформить заявку, нужно перейти на страницу сервиса, войти в категорию «Металлические изделия» и выбрать пункт «Транспортное средство». В назначенный день сотрудники компании прибудут на место, проверят документы на авто и организуют его транспортировку.

Благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей» жители столицы уже направили на вторичную переработку более 1,5 тысячи тонн отходов, отметил мэр города Сергей Собянин.

«Заказчикам не нужно упаковывать и выносить ненужные предметы - обо всем позаботятся специалисты», - отметил замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

За время функционирования сервиса москвичи сдали на утилизацию свыше 58 тысяч различных предметов. Подавляющее большинство из них составила бытовая техника: холодильники, стиральные машины, а также газовые и электрические плиты.

Ранее сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности создали в Москве. Он позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям - избежать утилизации портящегося товара и заработать.