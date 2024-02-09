09 февраля 2024, 18:18

Москвичи утилизировали 30 автомобилей с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

РИА «Новости»
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Москвичи утилизировали 30 автомобилей весом в 40 тонн с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». В основном они избавлялись от машин, выпущенных в период с 1986 по 2011 годы. Об этом сообщили в ГКУ «Новые технологии управления».

Услуга утилизации транспортных средств предоставляется горожанам бесплатно через портал mos.ru. Чтобы оформить заявку, нужно перейти на страницу сервиса, войти в категорию «Металлические изделия» и выбрать пункт «Транспортное средство». В назначенный день сотрудники компании прибудут на место, проверят документы на авто и организуют его транспортировку.

Благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей» жители столицы уже направили на вторичную переработку более 1,5 тысячи тонн отходов, отметил мэр города Сергей Собянин.

«Заказчикам не нужно упаковывать и выносить ненужные предметы - обо всем позаботятся специалисты», - отметил замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

За время функционирования сервиса москвичи сдали на утилизацию свыше 58 тысяч различных предметов. Подавляющее большинство из них составила бытовая техника: холодильники, стиральные машины, а также газовые и электрические плиты.

Ранее сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности создали в Москве. Он позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям - избежать утилизации портящегося товара и заработать.

Переработка Машины Экология Москва
09 февраля 2024, 18:26
Москвичам рассказали о программе Форума национальных достижений на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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В Москве на Международной выставке «Россия» на ВДНХ 10 февраля пройдет профильный день «Молодежная Россия» в рамках Форума национальных достижений. Об этом рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Москва как молодежная столица страны расскажет о своих достижениях, возможностях и проектах для молодого поколения», - отметила она.

Гости экспозиции в павильоне № 75 смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, насладиться музыкальными выступлениями и ознакомиться с городскими инициативами для молодежи.

Викторина о Москве и ее молодежных проектах начнется в 14:45. В 15:00 на сцену выйдут начинающие артисты с музыкальными номерами, вдохновленными московской жизнью. А в 15:30 состоится открытое обсуждение молодежных инициатив столицы. В течение всего дня на площадке будут показывать интерактивное шоу, центральной темой которого станут проекты для молодых москвичей.

Ранее журналист Такер Карлсон в Москве посетил 89 стендов выставки «Россия» на ВДНХ. Он обошел весь павильон, посвященный достижениям страны и ее туристическому потенциалу.

Выставки Молодежь Россия ВДНХ Москва
09 февраля 2024, 18:21
Президент HeadHunter умер на 57-м году жизни
Pxhere
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Бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков ушел из жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе крупнейшей в России компании онлайн-рекрутмента.

Жуков скончался в 56 лет. Дату и место прощания с президентом HeadHunter пока не уточнили. Причина смерти также не раскрывалась.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила - невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - высказались в пресс-службе компании.

Президент HeadHunter был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» в секторе «Онлайн-платформы».

Накануне стало известно о смерти основателя и автора названия рок-коллектива «Машина времени» Юрия Борзова. Его не стало в возрасте 70 лет.

До этого скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Она запомнилась ролями в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В Театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича отметили, что актриса была мастером своего дела.

Смертность Россия
09 февраля 2024, 17:55
В конце февраля пройдет третий фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
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Фестиваль пройдет в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 28–29 февраля. Крупнейшие стриминговые платформы России представят художественные сериалы и полнометражные фильмы, которые только готовятся к премьере. Также с этого года в программе представлены шоу, релиз которых запланирован на стриминговых сервисах. В этой категории свои шоу представляют четыре стриминга: VK Video, Rutube, Одноклассники и Kion.

Впервые в этом году будут награждаться проекты в категории Non-scripted - это формат, в котором заранее подготовленного сценария не существует, и в них, соответственно, принимают участие реальные герои. Одним из пионеров жанра считается медиагруппа «Красный квадрат», которая еще в 2018 году выпустила целую серию развлекательных разноформатных проектов на стриминговых сервисах - #наМузыке, «Яндекс Новый год», зимний альманах «Новый год, я люблю тебя».

Среди номинаций фестиваля есть такие, как «Самый ожидаемый проект», «Оригинальное режиссерское видение, „Оригинальное шоу“, „Оригинальная коллаборация“ и „Оригинальный эксперимент с контентом“. Оценивать работы предстоит профессиональному независимому жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа и жюри СМИ.

Вход на все показы фестиваля бесплатный. Подробности мероприятия, полный список номинаций и регистрация зрителей - на сайте.

ВКонтакте Сериалы Фильмы Россия Фестивали
09 февраля 2024, 16:56
Морозы до -27 градусов ударят по Москве в предстоящую ночь
РИА «Новости»
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В ночь с пятницы на субботу в Москве похолодает до -27 градусов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Настоящая зима наступила в Москве. Завтра суперхолодная погода», - констатировал он.

По словам синоптика, в эти выходные жителям столицы следует ожидать сильных морозов. По ночам температура будет колебаться от -24 до -22 градусов, по области даже до -27, что на 11 градусов ниже обычных значений. Днем также будет холодно: -13 до -11 градусов.

В субботу будет солнечно и без осадков, но морозно. В воскресенье температуры также будут крайне низкими. Ночью ожидается от -23 до -18, днем же потеплеет лишь до минус 7-9 градусов. В Московской области температура может упасть до -12 градусов.

В понедельник в столице пройдут ледяные дожди. При этом в городе немного потеплеет.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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