Москвичи стали чаще передавать показания счетчиков воды через Telegram-бот

С помощью портала можно направить данные приборов учета воды для формирования счетов. Передавать показания рекомендуют с 15-го числа месяца.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что чат-бот стал ценным помощником для многих москвичей. Ежемесячно он напоминает, когда нужно передать данные о коммунальных услугах, и позволяет сделать это максимально быстро и удобно.

«Количество уникальных пользователей бота менее чем за год увеличилось с 3,5 тысячи до 30 тысяч, также более чем в 4,5 раза выросла активность использования сервиса. Если в начале года горожане в месяц передали показания приборов учета воды около тысячи раз, то в октябре - уже свыше 4,8 тысячи», - подчеркнули в ведомстве.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, в поисковой строке мессенджера нужно ввести «Цифровые сервисы Москвы» или @mos_services_bot. Далее внутри переписки нажать «Начать» и зарегистрироваться. Бот попросит указать номер телефона и подтвердить его кодом из SMS-сообщения. Затем в меню нужно выбрать «Передача показаний воды/тепла» и указать тип счетчика: «Вода».

После этого в чате появится одна из трех команд: «Регистрация КП» (код плательщика), «Список КП» и «Удаление КП». В первый раз нужно выбрать «Регистрация КП» и указать код плательщика, а также номер квартиры. Можно зарегистрировать сразу несколько квартир.

Последующее заполнение личных данных не потребуется: сервис запомнит информацию, поэтому дальше достаточно будет лишь выбрать нужную квартиру и передать показания.

Через бот можно посмотреть показания счетчиков за любой период, выбрав одну из опций: «Текущие показания», «Последние показания» и «Архив показаний». В случае ошибки неверные данные можно исправить при помощи кнопки «Удалить последние показания».

Ранее москвичи передали показания счетчиков воды на горячую линию более 22 миллионов раз.