Москвичи стали чаще оплачивать услуги с помощью сервиса «Мои платежи»

Жители столицы осуществили онлайн приблизительно 23 миллиона платежей через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в приложениях для мобильных устройств. Этот показатель на 2,5 миллиона транзакций превысил результаты предыдущего года. В департаменте информационных технологий Москвы также отметили рост количества пользователей сервиса возросло на 7% за год.

Рост популярности сервиса связан с добавлением новых услуг. В нем появилась функция пополнения счета транспондера для проезда по платным дорогам, а также возможность платить через СБП.

Наибольшей популярностью среди услуг сервиса в 2023 году пользовались операции по пополнению баланса карты «Москвенок», оплата единого платежного документа, занятий в школьных кружках и спортивных секциях, услуг детских садов и групп продленки, а также счетов за электричество, домашний телефон и интернет.

Несколько дней назад жителям столицы рассказали о скидках по карте москвича.

К программе лояльности присоединилась почти тысяча торговых точек.