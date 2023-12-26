26 декабря 2023, 14:46

Москвичи стали чаще оплачивать услуги с помощью сервиса «Мои платежи»

Freepik
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Москвичи стали чаще оплачивать услуги с помощью сервиса «Мои платежи», в 2023 году им воспользовались около 1,6 миллиона человек. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Жители столицы осуществили онлайн приблизительно 23 миллиона платежей через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в приложениях для мобильных устройств. Этот показатель на 2,5 миллиона транзакций превысил результаты предыдущего года. В департаменте информационных технологий Москвы также отметили рост количества пользователей сервиса возросло на 7% за год.

Рост популярности сервиса связан с добавлением новых услуг. В нем появилась функция пополнения счета транспондера для проезда по платным дорогам, а также возможность платить через СБП.

Наибольшей популярностью среди услуг сервиса в 2023 году пользовались операции по пополнению баланса карты «Москвенок», оплата единого платежного документа, занятий в школьных кружках и спортивных секциях, услуг детских садов и групп продленки, а также счетов за электричество, домашний телефон и интернет.

Несколько дней назад жителям столицы рассказали о скидках по карте москвича.

К программе лояльности присоединилась почти тысяча торговых точек.

ЖКХ Технологии Москва 2023
26 декабря 2023, 16:06
Абрамович оставил несколько тысяч долларов чаевых в турецком ресторане
РИА «Новости»
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Российский бизнесмен Роман Абрамович оставил несколько тысяч долларов чаевых сотрудникам ресторана в Стамбуле. Об этом сообщило турецкое издание SonDakika.

По его данным, 20 декабря Абрамович вместе с друзьями посетил один из ресторанов неподалеку от Анатолийской крепости. Компания заказала шашлык, тушеное мясо и другие блюда.

Счет за еду в заведении составил 85 тысяч турецких лир (около трех тысяч долларов или 276 тысяч рублей). Сумма чаевых, оставленных бизнесменом, оказалась в два раза больше. Как указали авторы SonDakika, предприниматель заплатил сверху 175 тысяч турецких лир, что равняется шести тысячам долларов или почти 552 тысячам рублей.

В общей сложности поход в ресторан обошелся Абрамовичу в 260 тысяч лир (девять тысяч долларов или около 830 тысяч рублей). По данным турецкого издания, бизнесмен покинул заведение в сопровождении множества телохранителей.

В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже британского футбольного клуба «Челси». Команду купил американский бизнесмен и инвестор Тодд Боули. Российский предприниматель отказался направлять деньги с продажи «Челси» в пользу Украины.

Турция Деньги Роман Абрамович Рестораны Чаевые
26 декабря 2023, 15:27
Кремль анонсировал заседание Госсовета с участием Путина по укреплению роли педагога
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие состоится 27 декабря. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах повышения авторитета профессии учителя и обсудят актуальные проблемы.

«С докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Образование“, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев», - сообщили в пресс-службе.

В Москве уже подвели итоги Года педагога и наставника. Столичный мэр Сергей Собянин 26 декабря вручил учителям государственные и городские награды. Он отметил, что педагоги готовят школьников к самостоятельной жизни, а также помогают им адаптироваться к большим объемам образования.

Кремль Учителя Владимир Путин Образование
26 декабря 2023, 15:26
Усыплять агрессивных бездомных собак разрешили в Астраханской области
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Закон, позволяющий усыплять агрессивных бездомных собак, одобрили сразу в двух чтениях на заседании Думы Астраханской области. Об этом сообщили на сайте органов власти региона.

Авторами инициативы стали региональные депутаты Евгений Дунаев и Владислав Коняев. Они предложили помещать агрессивных бродячих собак в пункты временного содержания на 15 дней. Если за этот срок для животного не найдется новый хозяин, собаку усыпят гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

«Собака не будет страдать, поэтому речи о жестоком обращении с животным не может быть», - пояснил Дунаев.

В поддержку закона собрали две тысячи подписей жителей Астраханской области. Одобренная региональным парламентом норма вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее в Астраханской области 35-летний мужчина скончался после нападения собак. Его тело нашли рядом со строящимся домом в поселке Пригородный.

Законы Собаки Животные
26 декабря 2023, 14:52
«Они построят индустрию». Макс Арнаутов оценил возможности российских дизайнеров в современном мире
Телеканал «360»
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Дизайнеры из России и стран СНГ в ближайшее время построят индустрию. Но сейчас таланты только начинают «просыпаться», рассказал известный московский дизайнер, диджитал-художник Макс Арнаутов в эксклюзивном интервью «360».

Самые прорывные идеи в мире гейм-дизайна, 3D-графики и моделирования одежды придут именно из России, поскольку здесь очень много талантливых специалистов.

«Я вижу очень много достойных и сильных ребят в России, в странах СНГ, которые, я уверен, в ближайшее время, в ближайшие пару лет просто захватят индустрию. Они построят ее и будут удерживать, потому что талантов очень много. Но они только начинают просыпаться, я это вижу», - подчеркнул Арнаутов.

Он также признался, что ощущает себя новым глотком воздуха. Дизайнер отметил, что знаком со многими представителями индустрии арта и кино. Но среди них мало людей, которые имеют похожие взгляды и видение будущего.

«Мне тяжело найти единомышленников. Это первый показатель. <…> Я сам для себя вечный сюрприз, я сам не знаю к чему приду через месяц, через полгода, то есть к чему придет мое видение, к чему оно меня приведет, какие проекты буду реализовывать. Таких людей с похожим состоянием ума не так уж много», - заключил Арнаутов.

Полную запись интервью с известным московским дизайнером можно посмотреть на RuTube-канале «360».

Одежда Художники Россия Интервью

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