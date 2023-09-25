Москвичи смогут оплачивать счета за городские услуги с помощью СБП

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«Многие жители столицы уже привыкли оплачивать покупки и совершать переводы с помощью системы быстрых платежей. Теперь они смогут использовать СБП и на портале mos.ru, чтобы в удобном формате оплачивать счета за городские услуги», - рассказал он.

Иванов добавил, что новая функция доступна для всех начислений, кроме счетов от мосэнергосбыта и единого платежного документа. Кроме этого, участники программы лояльности получат кешбэк в размере одного процента от суммы каждой квитанции.

Узнать, как зарегистрироваться на портале и повысить статус своей учетной записи, можно по ссылке.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья сэкономили более 100 миллионов рублей при оплате коммуналки через СБП. Оплатить коммунальные счета можно на сайте единого расчетного центра, в офисах МосОблЕИРЦ, через QR-код в квитанции, а также в онлайн-банках.