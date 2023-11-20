Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКХ и связи онлайн

Чтобы оформить обращение, необходима личная учетная запись на портале. Для получения льготы надо перейти в раздел «Социальная поддержка» и выбрать «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи» в поле услуг.

После пользователю нужно заполнить заявление. В нем указывают персональные данные заявителя или его законного представителя, код плательщика и номер квартиры. Кроме того, потребуется прикрепить некоторые документы. Для удобства часть полей заполняется автоматически на основе данных кабинета.

Срок рассмотрения заявки - пять рабочих дней. Если льгота уже зарегистрирована и отражена в едином платежном документе, то оформлять заявление еще раз не нужно.

Для удобства подать обращение можно на компьютере в зоне электронных услуг в центрах «Мои документы» самостоятельно или с помощью сотрудников.

За два года сотрудники центров «Мои документы» в Москве оказали почти миллион услуг загсов.