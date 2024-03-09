09 марта 2024, 18:11

Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья»

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Жители Москвы смогут найти своих предков, работавших в городских цехах, через онлайн-сервис «Моя семья». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Горожане получили доступ к информации о прародителях, принадлежавших к поваренному, ювелирному, кузнечному, столярному и другим цехам.

Посемейные списки ремесленников вели с начала XVIII до конца 20-х годов ХХ века.

«Эти документы содержат бесценные сведения о жизни Москвы и москвичей», - отметил Собянин.

Он уточнил, что в сервисе можно найти метрические книги, исповедные ведомости, брачные обыски и ревизские сказки.

В октябре 2023 года мэр Москвы и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов поучаствовали в открытии роботизированного архивного комплекса в Новой Москве. Его достроили в июле того же года.

Семья Сергей Собянин Москва
09 марта 2024, 18:23
Кандидат в президенты Харитонов примет участие в возложении венка на «Аллее Космонавтов»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов примет участие в церемонии возложения венка и цветов к монументу «Аллея Космонавтов» на ВДНХ. Об этом сообщили на сайте партии.

Мероприятие приурочили к 90-й годовщине со дня рождения космонавта Юрия Гагарина. Церемония состоится 10 марта в 12:00.

В Ульяновске в музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» открылась выставка, на которой представят портреты Гагарина 1970-х годов.

Специалисты Фонда «Общественное мнение» ранее провели исследование и выяснили, какому кандидату в президенты россияне отдают предпочтение. Больше всего участников опроса проголосовало за Владимира Путина.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются четыре кандидата , в числе которых, помимо Путина и Харитонова, будут Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».

Космонавты КПРФ Выборы президента — 2024
09 марта 2024, 17:57
Руспродсоюз подсчитал стоимость блинов к Масленице
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость блинов в России за год увеличилась почти на 20%. Об этом сообщил ТАСС.

По информации Руспродсоюза, порция блинов на семью из четырех человек обойдется россиянам в 106 рублей. По сравнению с прошлым годом цена на приготовление главного блюда на Масленицу выросла на 19,7%.

Для подсчета стоимости специалисты Руспродсоюза взяли за основу классический рецепт. Для выпекания блинов по нему повару потребуются 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, а также 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.

Ранее в Сети появился рецепт блинов из кулинарной книги «Кухмейстера Андрея Христиана Криспа» , который пользовался популярностью среди знатных особ в XIII веке. Для приготовления этого изысканного блюда потребуются сливки, топленое масло, мука, яйца и желтки.

Еда Праздники Семья Россия Экономика Продукты
09 марта 2024, 16:45
Голосование вдали от дома. Жители Подмосковья поучаствуют в выборах президента в Донбассе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Члены избирательных комиссий из Московской области приехали в Донбасс. Совместно с волонтерами они проинформируют о ходе выборов людей, которые находятся вдали от дома и вне места прописки.

Прикомандированные работники из Подмосковья уже на протяжении двух лет осуществляют шефство над новыми регионами России. Всего там находятся несколько десятков тысяч специалистов: врачей, учителей, строителей, ремонтников и дорожников. Все они приехали для того, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее, зачастую в ущерб собственным условиям проживания.

Даже в этих непростых реалиях подмосковные работники не отказываются от своего конституционного права голоса на выборах президента.

«Я считаю, что это большое счастье - иметь возможность оказывать помощь и находиться в нужном месте в нужное время. Редкая удача и действительно большое счастье. Для меня - честь и гордость», - рассказала заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.

Работники из Подмосковья могут прикрепиться к любым избирательным участкам, например, в Мариуполе или Новоазовске. Необходимо лишь заполнить заявление. Также отдать голос можно с помощью «Мобильного избирателя».

Центризбирком ранее пересчитал россиян с правом голоса. К началу 2024 года в стране проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона человек, в Подмосковье - свыше шести миллионов.

Донбасс Выборы Выборы президента — 2024
09 марта 2024, 13:21
Умер заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров скончался 8 марта. Ему было 55 лет, сообщили в пресс-службе местного Большого театра.

Вениамин Захаров в возрасте 18 лет начал служить в Большом театре Белоруссии. Спустя пять лет ему удалось стать ведущим мастером сцены.

За творческую деятельность Захаров вышел на сцену больше тысячи раз. Он сыграл главные партии в таких постановках как «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Кармен-сюита» и «Дон Кихот».

После работы в Большом театре Захаров занялся репетиторством. Он преподавал балет в Музыкальном театре и актерское мастерство в Белорусской хореографической гимназии-колледже.

«Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, близким Вениамина Захарова», - написали представители культурного учреждения.

Театры

Новости по теме