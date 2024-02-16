Москвичи сдали на утилизацию более 34 тысяч новогодних деревьев с начала года

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что за полтора месяца жители города принесли более 34 тысяч новогодних деревьев.

По ее словам, больше всего елей, сосен, пихт и ветвей лапника в мегаполисе относили в специальные экопункты в период с 23 по 29 января. А с 30 января по 5 февраля - на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«На сегодняшний день переработано более 25 тысяч деревьев и получено около 408 кубических метров щепы», - рассказала Урожаева.

Деревья на утилизацию можно принести в 600 специальных круглосуточных пунктах до 25 февраля. За участие в акции начисляют городские баллы, которые можно в дальнейшем обменять на приятные подарки.

Из пунктов приема хвойные деревья увозят на переработку, а полученную щепу используют для посыпки экотроп и в качестве подстилки в вольерах животных.

Кроме того, москвичи утилизировали 30 автомобилей с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей».