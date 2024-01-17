17 января 2024, 17:53

Москвичи приняли участие в акции «Елочный круговорот»

РИА «Новости»
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Более 10 тысяч москвичей приняли участие в акции «Елочный круговорот» благодаря проекту «Город заданий». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Участники „Города заданий“ более 14 тысяч раз успешно справились с экоактивностями, подготовленными в рамках акции „Елочный круговорот“», - рассказал глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, 7,7 тысячи человек справились с онлайн-заданием и узнали о правильной утилизации новогодних деревьев. Еще три тысячи участников посетили пункты приема деревьев.

Кроме того, москвичи поделились адресами для покупки живых елей, сообщали о выброшенных деревьях и сдавали новогодние атрибуты в специализированные пункты. Активистам начислили свыше двух миллионов городских баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

Задания будут доступны до 26 февраля на сайте и в приложении проекта «Город заданий».

С 2016 года москвичи сдали на переработку свыше 220 тысяч елок, пихт и сосен.

Ранее в Москве начали демонтировать новогодние ели и часть декораций. Некоторые украшения сохранят до следующего года.

Переработка Новый год Москва
17 января 2024, 17:50
Дом купца Крупенникова в центре Москвы выставили на торги
Freepik
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Жилой дом купца А. В. Крупенникова в Басманном районе Москвы выставили на городские торги. Здание построил архитектор Владимир Рудановский в 1912–1913 годах. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Жилой дом купца А. В. Крупенникова в Басманном районе Москвы выставили на городские торги. Здание построил архитектор Владимир Рудановский в 1912–1913 годах. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь здания составляет порядка 702 квадратных «Объект требует реставрации и частичной реконструкции, которая позволит приспособить его для современного использования», - уточнил Пуртов.

Новый собственник получит соответствующее охранное обязательство, подписав договор купли-продажи. Однако ему необходимо обеспечить проведение реставрационных работ. На данный момент здание не эксплуатируется.

Участвовать в торгах могут и физические, и юридические лица. Заявку нужно подать до 18 января, а онлайн-аукцион пройдет 25 января. Для участия нужно быть зарегистрированным на электронной торговой площадке «Росэлторг» и быть обладателем квалифицированной электронной подписи.

Ранее Москва сдала в аренду девять объектов по льготной программе в 2023 году.

Аукционы Архитектура Москва
17 января 2024, 17:18
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС нашли мертвым в Москве
РИА «Новости»
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Один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов умер в Москве от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, во вторник, 16 января, 78-летнего мужчину с гематомами на лице в его квартире на Северном бульваре в Москве нашла сиделка. Козорезову резко стало плохо, он упал, а после скончался. Его тело отправили на судмедэкспертизу для установления точных причин произошедшего.

Евгений Козорезов после аварии на Чернобыльской АЭС руководил мобильным отрядом радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. С мая 1986 года он работал в различных загрязненных зонах для определения уровня радиации на Украине, в Белоруссии, Брянской и Тульской областях РСФСР. Его наградили орденом СССР «Знак Почета» за проявление гражданской доблести.

АЭС Москва
17 января 2024, 15:53
Путин потребовал довести до конца вопрос с новыми КПП на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Вопрос о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке необходимо довести до конца, заявил президент Владимир Путин. Отдельно он подчеркнул, что все бюрократические процедуры важно решить максимально быстро.

«Им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и [другие точки], поэтому это нужно, конечно, довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Нужно наши бюрократические проблемы преодолеть как можно быстрее», - указал глава государства.

Ранее Путин, подводя итоги визитов в Хабаровский край и на Чукотку, отмечал, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки.

По его оценке, местные власти реализуют многовекторную программу, связанную с развитием региона. Эта работа продолжится, но видимые результаты есть уже сейчас. Самый трудный этап уже пройден, указал президент.

Владимир Путин Дальний Восток
17 января 2024, 15:52
Путин напомнил о главной задаче сотрудников ГИБДД
РИА «Новости»
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Сотрудники ГИБДД в первую очередь должны обеспечить безопасность дорожного движения, снизить число ДТП. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Задача гаишников не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, число ДТП. Но это надо привести в нормальное состояние, в соответствие со здравым смыслом», - сказал глава государства.

ГИБДД Владимир Путин

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