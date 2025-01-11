11 января 2025, 02:57

Москвичи празднуют два раза. Фестиваль «Китайский Новый год» стартует в столице 28 января

РИА «Новости»
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Второй фестиваль «Китайский Новый год» стартует в российской столице 28 января. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

Фестиваль - часть программы Годов культуры России и Китая, эти мероприятия проводятся в 2024–2025 годах по инициативе лидеров двух стран. Мероприятие, как отметили в китайском посольстве, обещает стать ярким событием зимнего сезона.

Главной локацией «Китайского Нового года в Москве» станет Манежная площадь. Тематические мероприятия также пройдут на ВДНХ, в столичном зоопарке, в «Острове мечты» и других локациях. Центральные улицы российской столицы украсят в традиционном китайском стиле, что должно подчеркнуть атмосферу праздника.

Участникам предложат разнообразные мастер-классы, выставки, гастрономические и культурные события, знакомящие с традициями Китая. Организатором фестиваля выступило московское правительство, поддержку муниципалитету оказал российский МИД и посольство Китая в России.

Прошлое празднование фестиваля в Москве привлекло более 700 тысяч человек. Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Алла Верченко в беседе с 360.ru объяснила главные традиции китайского Нового года.

Праздники Фестивали Китай Новый год Москва
11 января 2025, 00:48
Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за замедления работы YouTube
Global Look Press
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Суд Санкт-Петербурга не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя о замедлении работы YouTube. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Петербуржец заявил, что РКН замедлением работы видеохостинга нарушил его права на поиск информации.

«Административный иск Вадима Матвеева к Федеральной службе по надзору связи и массовых коммуникаций о признании бездействий незаконными рассмотрел Красногвардейский районный суд Петербурга. Суд истцу отказал», - сообщила Лебедева.

Петербуржец в иске указал, что на сайте YouTube с июля 2024 года снизили скорость обмена данными, тем самым создали препятствие для информационных технологий, при этом Роскомнадзор бездействует.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент РФ Владимир Путин в беседе с ним пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube.

Санкт-Петербург Суд Роскомнадзор YouTube Технологии
10 января 2025, 19:23
Умерла одна из самых титулованных актрис российского театра и кино Евгения Добровольская
РИА «Новости»
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Умерла народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом сообщила пресс-служба MXAT в официальном Telegram-канале.

В МХАТ рассказали, что в последний год Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью, но «при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны».

Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы.

Точные причины смерти Евгении Добровольской пресс-служба театра не назвала. О дате и времени прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Народная артистка России Евгения Добровольская - одна из самых популярных и титулованных актрис российского театра и кино. Артистка работала с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым.

За свою карьеру Евгения Добровольская сыграла более ста ролей в кино, сериалах и спектаклях. В числе прочих - ленты «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста» и сериал «Королева Марго».

С 1990-го по 1997 годы Добровольская состояла в браке с актером Михаилом Ефремовым. У них родился сын Николай.

В 1998 году Евгения Добровольская удостоилась звания Заслуженной артистки Российской Федерации. В 2005-м - Народной артисткой России.

Ранее искусствовед Раиса Кирсанова трагически погибла в Москве.

Болезни Россия Театры Актеры
10 января 2025, 18:26
Маткапитал и налоговые вычеты. Россиянам объяснили, как быстрее погасить ипотеку
РИА «Новости»
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Для того, чтобы быстрее закрыть ипотеку, стоит использовать для этого любую возможность. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.

В первую очередь следует изучить тему налоговых вычетов по проценту ипотечного кредита. Существует как минимум две таких опции.

«Купив квартиру, дом - неважно - недвижимость, я получаю возможность воспользоваться как минимум двумя видами этих вычетов. Первый - это за то, что у меня есть недвижимость, а второе - это за ипотечный процент», - рассказал эксперт.

Если покупатель - это семья, то вдвоем они могут получить до 1,3 миллиона рублей вычетов.

«Любую возможность, которую мы для себя видим и находим - рождение ребенка, материнский капитал - туда же. А если ребенок не первый, то у нас более 830 тысяч - это за двоих детей маткапитал. Если ребенок третий, последующий, то государство еще 450 тысяч дает на погашение ипотеки», - добавил Ковалев.

Все эти шаги приводят к финансовой цели - закрыть все обязательства по ипотеке, решить жилищный вопрос и улучшить условия проживания, заключил специалист.

Ковалев также напомнил, что жителям Московской области доступна семейная и сельская ипотека. У каждой программы есть несколько банков-участников.

Недвижимость Кредиты Ипотека
10 января 2025, 17:53
Жителям Подмосковья напомнили о семейной ипотеке с 6-процентной ставкой
РИА «Новости»
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Жители Московской области могут оформить семейную и сельскую ипотеку. О таких возможностях в беседе с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой напомнил директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.

«Семейная ипотека продлена до 2030-го года, и с помощью программы в Московской области можно получить до 12 миллионов [рублей] по ставке до 6% годовых с первоначальным взносом порядка 20%», - рассказал эксперт.

Он добавил, что сельская ипотека бессрочна, оператором этой программы является Минсельхоз.

«Несмотря на то, что эти ипотеки являются государственными, они привлекают банки-участники. У разных программ разные участники, разное количество участников. Их разнообразие и то, что их много, дает возможность обратиться к нескольким, получить условия по кредиту у нескольких кредиторов и выбрать для себя наиболее подходящий. Например, семейная ипотека - это более 60 кредиторов, по сельской ипотеке - это более 16 кредиторов», - объяснил специалист.

Риелтор Мария Львова ранее посоветовала инвестировать в недвижимость в первом квартале 2025 года.

Рубль Недвижимость Кредиты Ипотека

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