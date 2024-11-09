09 ноября 2024, 16:02

Москвичи пожаловались на шоу с трансвеститами в ночном клубе

Unsplash
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Жители Бутырского района Москвы пожаловались на клуб Inferno Night, в котором каждую ночь гремит музыка и проходят вечеринки с участием трансвеститов*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители заявили, что постоянно пишут заявления в полицию, но в клубе не реагируют на стражей порядка и продолжают веселиться.

Людей возмутило, что заведение игнорирует запрет на ЛГБТ*-пропаганду в России.

В июне приезжего из Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола. Он публиковал в соцсетях свои фотографии в обнаженном виде с противозаконными подписями и предлагал услуги сексуального характера.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

ЛГБТ Москва
09 ноября 2024, 13:14
Восхитивший Путина пенсионер отказался считать себя знаменитостью
РИА «Новости»
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Вызвавший восхищение президента России Владимира Путина белгородский пенсионер Виктор Лимончиков не считает себя знаменитость. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Пожилой мужчина признался, что ему было приятно услышать упоминание себя от главы государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, я голосовал за Путина. Это надежный человек, для России он сделает все, на него можно положиться. По пути мне попался корреспондент, спросил. Я ответил так, как посчитал нужным», - рассказал Лимончиков.

Пенсионер уточнил, то Путин еще в марте 2024 года упоминал его высказывание о русском человеке. Тогда белгородцу звонили многие родственники из Тульской области и Москвы и поздравляли, отметил он.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором иностранный журналист спросил Лимончикова, не страшно ли ему голосовать на выборах, когда вокруг летают беспилотники. В ответ пенсионер заявил, что идет на голосование, потому что является русским человеком.

Ранее Путин пообещал восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах России , отмечали «Известия».

Пенсионеры Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
09 ноября 2024, 12:24
В Госдуму направили предложение создать министерство секса
Unsplash
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Агентство «Главпиар» направило депутату Госдумы Нине Останиной официальное предложение создать в России министерство секса. Текст документа есть в распоряжении 360.ru.

Авторы обращения объяснили идею необходимостью повысить рождаемость. Кроме этого, они предлагают компенсировать стоимость первых свиданий и первых брачных ночей, выключать электричество и интернет с 22:00 до 02:00 (кроме объектов непрерывного действия) и оплачивать работу домохозяек по ставке МРОТ.

«В СССР секса не было, сейчас тоже, как нам кажется, не прямо хорошо с сексом. Будет секс, будут дети. От того, что появится отдельное ведомство, хуже не будет», - отметил в беседе 360.ru представитель агентства.

Сама Останина никак не прокомментировала обращение, а ее коллега Татьяна Буцкая заявила 360.ru, что «название агентства говорит само за себя».

Ранее челябинский священник Борис Кривоногов заявил, что женщины не могут забеременеть из-за половой распущенности.

Госдума РФ Секс
09 ноября 2024, 11:05
Священник нашел причину женского бесплодия в распущенности
Unsplash
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Настоятель храма Александра Невского в Челябинске протоиерей Борис Кривоногов обвинил женщин, которые не могут забеременеть, в половой распущенности. Об этом сообщило издание 74.ru.

«Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии „похоть“ и „распущенность“, часто меняет половых партнеров, а если все-таки залетела, делает аборт, один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подызношен», - заявил священник.

Он добавил, что сам получил медицинское образование и имеет право говорить о гинекологии. В качестве выхода из ситуации протоиерей предложил целомудрие до брака и призвал государство не помогать семьям, прибегнувшим к экстракорпоральному оплодотворению.

Ранее European Heart Journal опубликовал исследование , по которому у детей, зачатых посредством ЭКО, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше.

Священники Беременность Женщины
09 ноября 2024, 10:03
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить члену региональной общественной организации „Союз московских композиторов“, композитору Александре Николаевне Пахмутовой звание Героя Труда Российской Федерации», - отметили в документе.

Пахмутова получила звание за многолетнюю плодотворную творческую работу, многогранную общественную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.

Композитору 95 лет , она написала свыше 500 песен и музыкального сопровождения к кинофильмам. Ей принадлежат известные хиты «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать», «Нежность», «До свиданья, Москва!», «Главное, ребята, сердцем не стареть!».

Музыка Владимир Путин

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