Москвичи пожаловались на шоу с трансвеститами в ночном клубе

Местные жители заявили, что постоянно пишут заявления в полицию, но в клубе не реагируют на стражей порядка и продолжают веселиться.

Людей возмутило, что заведение игнорирует запрет на ЛГБТ*-пропаганду в России.

В июне приезжего из Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола. Он публиковал в соцсетях свои фотографии в обнаженном виде с противозаконными подписями и предлагал услуги сексуального характера.

*Запрещенная в России экстремистская организация.