Москвичи пожаловались на шоу с трансвеститами в ночном клубе
Жители Бутырского района Москвы пожаловались на клуб Inferno Night, в котором каждую ночь гремит музыка и проходят вечеринки с участием трансвеститов*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Местные жители заявили, что постоянно пишут заявления в полицию, но в клубе не реагируют на стражей порядка и продолжают веселиться.
Людей возмутило, что заведение игнорирует запрет на ЛГБТ*-пропаганду в России.
В июне приезжего из Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола. Он публиковал в соцсетях свои фотографии в обнаженном виде с противозаконными подписями и предлагал услуги сексуального характера.
*Запрещенная в России экстремистская организация.