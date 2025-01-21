Москвичи пожаловались на держащую в квартире почти 90 кошек пожилую соседку

До конца января в Москве и Подмосковье не будет выпадать значимых снегопадов, а похолодание, наступившее 21 января, продлится всего три дня. Об этом 360.ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Давайте радоваться, что называется, этому эпизоду настоящей зимы, который нас ожидает сегодня, ну и в ближайшие два дня», - отметила она.

Специалист объяснила, что в ближайшие сутки в Московском регионе выпадет 1-2 сантиметра снега, но до конца месяца высота снежного покрова существенно не изменится.

«Похолодание уже к нам пришло. Сегодня ночью и ближайшие двое суток, во всяком случае, погоду будет определять арктический антициклон, поэтому на фоне повышенного атмосферного давления у нас будет наблюдаться снег от небольшого до умеренного в среду», - подчеркнула она.

Синоптик сообщила, что в столице температура следующей ночью опустится до -5 - -7 градусов, а в области столбики термометра достигнут отметки в -8 градусов.

«И дневная температура тоже будет отрицательная в среду, это -2 - -4 градуса. То есть температура воздуха останется выше климатической нормы, но уже не на 7-10 градусов, как у нас было на прошлой неделе, а где-то на 3-4 градуса», - заявила она.

Позднякова допустила, что мороз продлится до 23 января, а с 24 января в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

«Дневная температура уже в субботу приблизится к нулевой отметке. В воскресенье не исключено, что температура воздуха будет где-то дневная в пределах 1 - 3 градусов», - подытожила специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что их ожидает теплый февраль. Он добавил, что зимой будет несколько понижений температуры до минус 10-15 градусов.