17 января 2024, 08:58

Москвичи посетили 130 предприятий в рамках проекта «Открой#Моспром» за пять лет

Freepik
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Порядка 15 миллионов жителей столицы узнали о деятельности более 130 промышленных компаний в рамках проекта «Открой#Моспром» за пять лет. Направление у всех предприятий разное: от лифтостроения до производства мороженого. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что в рядах этих фабрик есть предприятия и со столетней историей - косметическая фабрика «Свобода» и кондитерский концерн «Бабаевский».

Так, в «Центре аддитивных технологий» участники проекта смогли посмотреть на работу 3D-принтера. Они увидели, как станок печатает детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов.

Москвичи узнали, как менялись отечественные космические и авиации сферы на предприятиях АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева», ПАО «Ил» и НПО «Молния». Экскурсии были также в онлайн-формате: например, так можно было узнать об отраслевом кластере легкой промышленности «Кунцево».

«В рамках проекта организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы», - рассказал мэр.

По словам Собянина, в «Открой#Моспром» сейчас проводят около 10 различных форматов, среди которых спектакли и концерты на промышленных площадках.

Ранее глава города рассказал о развитии технопарков в Москве.

Сергей Собянин Москва
17 января 2024, 08:38
Володин поинтересовался у россиян об оборотных штрафах за утечку персональных данных
РИА «Новости»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных россиян и введении уголовного наказания за незаконное использование такой информации, полученной преступным путем. Опрос появился в его Telegram.

«Участились случаи похищений личных сведений наших граждан», - обратил внимание Володин.

В связи с этим он поинтересовался у пользователей, поддерживают ли оборотные штрафы за такие утечки, а также уголовное наказание (до 10 лет лишения свободы) за незаконное использование этой информации, которую получили незаконным образом.

Опрос Володин опубликовал в 08:02. За полчаса в нем приняли участие 15,6 тысячи человек. Ответ «Да» при этом выбрало большинство (95%) респондентов, 3% проголосовали отрицательно, еще 2% выбрали ответ «все равно».

Госдума РФ
17 января 2024, 08:33
Кратковременный снег и до -11 градусов ожидаются в Москве в среду
РИА «Новости»
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В среду, 17 января, в Москве ожидаются кратковременный снег, облачность с прояснениями и до -11 градусов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик подчеркнул, что ситуация в столичном регионе сформируется на фоне тыловой части североатлантического циклона, в которую и дальше будут поступать разрозненные массы снежных облаков и морозный полярный воздух.

Учитывая эти обстоятельства, температурный фон не только достигнет отметки климатической нормы, но и даже опустится на несколько градусов ниже положенной по метеостатистике границы. Однако вечером того же дня из-за роста показаний барометров погода начнет постепенно улучшаться.

«В Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременный снег. Температура воздуха в столице понизится до -9…-11 градусов, по области - до -8…-13 градусов, вечером похолодает», - уточнил Тишковец.

Ветер подует с запада, а его порывы будут достигать скорости четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и поднимется до 745 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Ранее москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
17 января 2024, 08:26
Россиянка держала в однокомнатной квартире больше полусотни кошек
РИА «Новости»
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Более полусотни кошек развела жительница Новосибирска в однокомнатной квартире. Об этом сообщило издание «Прецедент».

По информации источника, женщина приютила 66 питомцев на 37 квадратных метров. Точное число животных подсчитал участковый полицейский во время визита в квартиру. При этом по закону на 12 «квадратах» можно содержать не более трех животных. Теперь хозяйке грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Очевидцы рассказали, что одна из кошек прыгнула на участкового с холодильника. Причиной проверки стали жалобы соседей на дурной запах в подъезде. Жильцы также подавали заявления в управление ветеринарии, Роспотребнадзор и ТСЖ.

Экспертиза зафиксировала почти двукратное превышение концентрации аммиака в общедомовом пространстве. Жильцы обращались с иском в суд, однако успеха не добились.

Ранее стало известно о жительнице Москвы, которая содержала в квартире 70 кошек.

Штрафы Законы Женщины Животные
17 января 2024, 05:03
Телефонные мошенники научились имитировать голоса для обмана своих жертв
Freepik
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Телефонные мошенники начали использовать сложные технологии для обмана россиян и даже имитировать голоса родственников своих потенциальных жертв. Об этом РИА «Новости» рассказали в Центробанке.

Известный способ обмана - убедить человека, что его близкому родственнику грозит беда, и вынудить перевести деньги якобы на помощь. Мошенники и сейчас прибегают к этой схеме, но используют при этом более сложные технологии. Они сначала составляют цифровой портрет человека по информации в интернете, узнают о его родственниках и друзьях и выбирают из их числа потенциальную жертву. После этого для большей достоверности имитируют голос человека с помощью специальных программ.

Чтобы защититься от мошенников, специалисты ЦБ посоветовали осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и на других ресурсах. А если вам позвонили от имени якобы пострадавшего родственника, не спешите совершать денежные операции по телефону. Лучше сами перезвоните этому человеку и узнайте, все ли нормально.

Ранее стало известно, что московская пенсионерка потеряла почти семь миллионов рублей и лишилась квартиры из-за телефонных аферистов.

Интернет Мошенничество Деньги Центробанк Технологии

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