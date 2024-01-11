Москвичи помогут составить программу семейных мероприятий комплекса «Техноград»

Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц для дальнейшей реализации на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство проконтролировало очередную поставку азербайджанской продукции, «По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)», - сообщили в Россельхознадзоре.

В четверг через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезли очередную партию пищевых яиц в количестве 18,63 тонны. После прибытия груза специалисты взяли пробы для проверки качества и безопасности продукции.

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил о снижении цен на яйца у производителей за последние две недели. Это должно привести к падению стоимости продукции в магазинах. В начале 2024 года цены на яйца первой категории у производителей снизились на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Одним из способов контроля стоимости яиц стало увеличение поставок продукта из других стран. Белоруссия увеличила экспорт в РФ в два раза, первую партию товара в 2024 году отправила Турция , еще несколько десятков тонн - Азербайджан.