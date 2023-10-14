Москвичи передали показания счетчиков воды на горячую линию более 22 млн раз
Москвичи передали показания счетчиков учета воды на горячую линию более 22 миллионов раз. Почти 19,8 миллиона звонков обработал голосовой помощник без привлечения сотрудников. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Более 11 лет жители столицы сообщали показания счетчиков по телефону общегородского контакт-центра. Как рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, с 2012 года спрос вырос более чем в 328 раз. В первый год поступило около 67 тысяч звонков, а за минувших восемь месяцев года - около 3,9 миллиона.
«Использование искусственного интеллекта позволяет экономить время горожан и делает процесс передачи показаний приборов учета более удобным. С начала 2023 года робот уже принял более 3,8 миллиона звонков», - рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Начиная с 2014 года виртуальный ассистент собирает показания воды горожан. Голосовой помощник умеет не только собирать информацию, но и не допускать ошибок при передаче сведений. Например, если москвич назовет число сильно больше или меньше предыдущих данных, то робот предложит уточнить сведения.
Кроме того, голосовой помощник может рассказать о сроках проверки приборов и как это правильно сделать. А еще у него можно узнать, когда отключат воду, или попросить связать с оператором.
С августа этого года искусственный интеллект начал просить оценить качество предоставленных услуг на линии. Более 92% горожан посчитали работу робота и операторов горячей линии хорошей и даже отличной.
Ранее стало известно, что более 80 миллионов звонков приняли операторы справочной службы правительства Москвы.