Москвичи передали показания счетчиков воды на горячую линию более 22 млн раз

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Более 11 лет жители столицы сообщали показания счетчиков по телефону общегородского контакт-центра. Как рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, с 2012 года спрос вырос более чем в 328 раз. В первый год поступило около 67 тысяч звонков, а за минувших восемь месяцев года - около 3,9 миллиона.

«Использование искусственного интеллекта позволяет экономить время горожан и делает процесс передачи показаний приборов учета более удобным. С начала 2023 года робот уже принял более 3,8 миллиона звонков», - рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Начиная с 2014 года виртуальный ассистент собирает показания воды горожан. Голосовой помощник умеет не только собирать информацию, но и не допускать ошибок при передаче сведений. Например, если москвич назовет число сильно больше или меньше предыдущих данных, то робот предложит уточнить сведения.

Кроме того, голосовой помощник может рассказать о сроках проверки приборов и как это правильно сделать. А еще у него можно узнать, когда отключат воду, или попросить связать с оператором.

С августа этого года искусственный интеллект начал просить оценить качество предоставленных услуг на линии. Более 92% горожан посчитали работу робота и операторов горячей линии хорошей и даже отличной.

Ранее стало известно, что более 80 миллионов звонков приняли операторы справочной службы правительства Москвы.