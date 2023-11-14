Москвичи отправятся в виртуальное путешествие в павильоне «Умный город» на ВДНХ

«Надев очки виртуальной реальности, любой желающий сможет своими глазами увидеть, как выглядела территория парка „Зарядье“ несколько веков назад, как со временем менялись Тверская улица и главная выставка страны, а также побывать в легендарной гостинице „Националь“», - поделились подробностями в ведомстве.

Горожане выберут один из маршрутов и отправятся в увлекательное 20-минутное путешествие. VR-кинотеатр смогут посетить и дети, старше 12 лет или младше, но с разрешения родителей. Подробная информация - на сайте.

Кроме этого, на ВДНХ открыли новое иммерсивное арт-пространство.

Создатели проекта постарались сделать виртуальный подводный мир максимально похожим на настоящий.