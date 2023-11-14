14 ноября 2023, 12:04

Москвичи отправятся в виртуальное путешествие в павильоне «Умный город» на ВДНХ

Сайт мэра и правительства Москвы
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В павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве открыли бесплатный VR-кинотеатр. Он будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Надев очки виртуальной реальности, любой желающий сможет своими глазами увидеть, как выглядела территория парка „Зарядье“ несколько веков назад, как со временем менялись Тверская улица и главная выставка страны, а также побывать в легендарной гостинице „Националь“», - поделились подробностями в ведомстве.

Горожане выберут один из маршрутов и отправятся в увлекательное 20-минутное путешествие. VR-кинотеатр смогут посетить и дети, старше 12 лет или младше, но с разрешения родителей. Подробная информация - на сайте.

Кроме этого, на ВДНХ открыли новое иммерсивное арт-пространство.

Создатели проекта постарались сделать виртуальный подводный мир максимально похожим на настоящий.

Москва 2023 ВДНХ
14 ноября 2023, 10:07
Более 40 тысяч москвичей воспользовались приложением «Мой id» с начала его запуска
Сайт мэра и правительства Москвы
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Несколько месяцев назад в Москве запустили мобильное приложение «Мой id». За это время в нем зарегистрировали более 40 тысяч пользователей, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Мы продолжаем развивать „Мой id“, добавляя в него все больше документов, сведений и городских сервисов для удобства жителей. С этим приложением у москвичей всегда под рукой есть нужные данные, будь то номер паспорта или сведения о домашнем питомце», - подчеркнули в ведомстве.

Пользователи используют некоторые документы для получения городских услуг. Например, с помощью штрихкода читательского билета взять книгу в библиотеках, а СНИЛС - для получения госуслуг в офисах «Мои документы». Кроме этого, в приложение добавили QR-коды для получения подарков с сайта «Миллион призов».

Москва 2023
14 ноября 2023, 10:04
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца в России
piqsels
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Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность оптово-отпускных цен на куриные яйца. На сайте ведомства указали, что запросы о ценообразовании направили производителям и 10 федеральным ретейлерам.

«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», - сообщили в ФАС.

Поручение об анализе ценообразования на куриные яйца служба направила в свои территориальные органы.

С начала 2023 года куриные яйца подорожали на 18,6%. За последние несколько недель цены на продукцию заметно подскочили в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Астраханской областях. Правительство разработало меры по стабилизации стоимости.

Ранее стало известно, что ФАС проверит, насколько обоснован рост стоимости куриного мяса. Служба направила запросы трем крупнейшим производителям: «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье», подозревая эти компании в злоупотреблении своим положением и влиянии на конкуренцию в отрасли.

Сельское хозяйство ФАС России Продукты
14 ноября 2023, 08:28
Тигр напал на сторожа пасеки в Приморье
piqsels
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Тигр напал на сторожа пасеки в Кировском районе Приморского края. Мужчине потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Хозяин пасеки поспешил сторожу на помощь и выстрелил в сторону тигра. Сейчас животное ищут. Не исключено, что тигр уже был ранен к моменту нападения, поэтому и проявил агрессию. По словам Арамилева, на месте работают инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции.

В пресс-службе Минздрава Приморья агентству сообщили, что состояние госпитализированного оценивается как среднетяжелое и стабильное. У него множественные рваные раны. Мужчина находится в хирургическом отделении центральной районной больницы, ему оказали всю необходимую медпомощь.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. В стране всего 750 особей.

Неделю назад детеныша амурского тигра с переломом лапы спасли в Хабаровском крае. Животное лежало на дороге в метель. Местные жители подобрали его и доставили в ветклинику.

Приморье Животные
14 ноября 2023, 07:56
Правительство разработало меры по стабилизации цен на куриные яйца в России
Freepik
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Правительство России примет меры по вопросу роста цен на куриные яйца. Об этом сообщили «Известия».

Первый зампред правительства Андрей Белоусов на прошлой неделе провел заседание. Оно коснулось ситуации с ценами на социально значимые товары.

По вопросу стоимости куриных яиц он дал ряд распоряжений. В том числе Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями, исходя из их затрат на производство.

Также министерство проработает вопрос наращивания импорта куриных яиц. Минпрмторг начнет работу с производителями и торговыми сетями по заключению долгосрочных договоров о поставках, чтобы обеспечить точные объемы и цены на товар.

За последние несколько недель цены на яйца выросли сразу в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Астраханской областях. Их стоимость в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 13,1%. А с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%.

Деньги Правительство РФ Продукты

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