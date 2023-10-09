Москвичи оценили результаты благоустройства четырех районов столицы

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Так, изменениям на Касимовской улице в Бирюлеве Восточном 51% участников голосования поставили оценку «отлично», а 42% оценили результат на «четверку».

Место для отдыха с ярким оформлением на улице Маршала Федоренко в Западном Дегунине 47% участников голосования оценили на пять баллов, а еще 44% - на «хорошо».

Результаты благоустройства на Петрозаводской улице в Ховрине, где создали место для отдыха с необычными круглыми качелями, 60% проголосовавших оценили на «пять», а на четверку - 35%.

В Кунцеве около корпусов 1 и 2 дома 97 на Рублевском шоссе обустроили яркое общественное пространство, которое по высшему разряду оценили 57% участников голосования, а еще 37% - на «четверку».

Ранее стало известно о том, что жители столицы выберут лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы».