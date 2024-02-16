Москвичи оценили работу городских электронных проектов

Такого рода проекты открывают перед горожанами возможность стать участниками важных решений. Например, они могут обсудить вопросы с соседями относительно судьбы дома и двора в проекте «Электронный дом». На различные поломки и недочеты в мегаполисе можно пожаловаться через портал «Наш город», а проголосовать за будущие изменения - в «Активном гражданине».

Проект «Город заданий» позволяет улучшать Москву для себя и окружающих. К тому же сервис ежедневно принимает желания жителей о модернизации различных сфер жизни. Самые активные получают городские баллы, которые могут обменять на приятные призы.

В этот раз жители столицы более миллиона раз поделились мнениями о работе проектов. Большинство голосующих рассказали, что в чате проекта «Электронный дом» больше всего обсуждают вопросы благоустройства.

В «Активном гражданине» охотнее всего общаются на тему благоустройства территорий. Так, обновили парк Северного речного вокзала и ВДНХ. Горожанам также нравится выбирать названия - особенно для станций метро.

Популярность приложения « Госуслуги Москвы » также выросла среди жителей столицы. Его загрузили почти 10 миллионов раз.