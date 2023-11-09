Москвичи оценили новые площадки для выгула собак на портале «Активный гражданин»
В столице подвели итоги голосования о проекте «Питомцы в Москве», в котором приняли участие более 260 тысяч «активных граждан». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами оценили четверть миллиона участников опроса», - отметила заммэра.
Голосование проводилось с 31 августа по 31 октября. Три четверти пользователей поддержали проект, выбрав варианты «Это отличная идея и реализация» и «Поддерживаю и готов (а) принять участие в программе». Горожане также могли оценить конкретные площадки в разных округах Москвы.
Наибольшее количество положительных отзывов получили площадки в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. Жители Восточного округа стали самыми активными участниками голосования.
При разработке новых типов площадок учитывали различные факторы - внешний вид, удобство, использование экологически чистых материалов. На многих из них предусмотрели специальные навесы.
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