Москвичи направили на благотворительность более 140 миллионов рублей

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова подчеркнула, что благотворительный сервис появился три года назад. По задумке он должен был стать объединяющим звеном между горожанами и фондами, которые нуждаются в помощи.

«За время работы сервиса жители города сделали более 270 тысяч пожертвований в адрес столичных некоммерческих организаций», - отметила Драгунова.

С момента появление благотворительного сервиса москвичи пожертвовали свыше 90 миллионов рублей. Внутри проекта работают более 85 организаций с чистой репутацией, а помочь их подопечным можно в любое время.

Руководителя столичного департамента информационных технологии Борис Фролов добавил, что уже более 75 тысяч жителей столицы приняли участие в проекте. Кроме того, чтобы постоянно направлять средства на благотворительность пользователи могут подключить автоплатеж. Сервис также дает возможность создать собственный благотворительный сбор.

«С начала этого года горожане направили на добрые дела более 40 миллионов рублей», - рассказал Фролов.

Благотворительный сервис отображает только проверенные организации: они зарегистрированы в реестре, ведут социально значимую деятельность и постоянно отчитываются о результатах работ на собранные средства.