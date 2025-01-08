08 января 2025, 14:57

Москвичи начали массово избавляться от новогодних подарков

Unsplash
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Жители Москвы стали продавать за бесценок вещи, полученные в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщил kp.ru.

На сайтах с объявлениями о продаже появились духи, посуда, аэрогрили и другие презенты. Продавцы часто оставляют к ним пометку о том, что предмет подарили на Новый год, но он оказался не нужен.

Лидером среди таких ненужных подарков оказался фен Dyson. Обычно цена на эту технику для ухода за волосами составляет 45-65 тысяч рублей, но с рук ее можно приобрести дешевле. По информации издания, многие мужчины путают фен и стайлер и дарят возлюбленным не то, что те просили. Также среди объявлений появилось много предложений о продаже телефонов, сертификатов и детских игрушек.

В декабре издание провело опрос о том, как россияне выбирают новогодние подарки для своих детей. Примерно 10% респондентов отметили, что не скупятся и покупают самое лучшее.

Ранее Роскачество предупредило, что не все подарки можно вернуть, несмотря на закон «О защите прав потребителей. По данным Ura.ru , возврату не подлежат продукты, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия

Новый год Москва
08 января 2025, 14:26
Россиянам посоветовали отказаться от гаджетов для полноценного отдыха
Freepik
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В этом году россиянам повезло — им придется поработать всего два дня после новогодних праздников. Перед трудовыми буднями важно качественно отдохнуть, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко психолог Инна Паустовская.

По ее словам, для этого нужно отказаться от гаджетов и не проводить много времени в социальных сетях и на маркетплейсах.

«Головной мозг не отдыхает и получает еще большую стимуляцию за счет как раз экрана, за счет того, что перелистывается, серфится интернет, и таким образом происходит еще большее напряжение», - объяснила специалист.

Не только взрослые, но и дети перенапрягаются из-за гаджетов, когда не знают, чем себя занять.

«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна - телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его. И, конечно, фиксировать время. У детей есть родительский контроль, а вот у родителей его нет. И поэтому здесь мы можем рассчитывать только на осознанность человека», - добавила эксперт.

При этом на каникулах важна смена деятельности - уход в одну из крайностей даст ощущение измотанности.

Она посоветовала высыпаться и вставать, когда хочется, и включать в распорядок дня «не суперактивности».

«Можно же не выходя из дома поиграть с детьми в какие-то настольные игры - они могут быть достаточно спокойные. Это может быть просмотр фильма. То есть активность может быть разной, важно, чтобы она чередовалась. Чтобы не было, что-либо все праздники мы бежим активно, либо лежим на диване, и тогда это даст действительно полноценное ощущение отдыха», - заключила эксперт.

Возвращение к работе после долгих праздников может стать настоящим испытанием , считает медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова. Она посоветовала принять тот факт, что окончание выходных способно вызвать стресс.

Отдых Праздники Работа
08 января 2025, 10:59
Похолодание начнется в Москве с 13 января
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С началом следующей недели в центральной части европейской территории России ожидается понижение температуры воздуха. Однако сильных холодов не предвидится, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Воскресенье будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными - от нуля до минус 5 градусов, а днем около нуля. Переход к отрицательным значениям температуры только в понедельник, когда будет и ночью, и днем -2…-7 градусов», - отметил он.

В то же время, по прогнозам, не ожидается сильных холодов. Погода будет мягкой и приятной, температура будет примерно на три градуса выше нормы.

При этом в Рождество в Москве погода была облачной , а дождь переходил в снег. Столбики термометров показывали от нуля до 2 градусов. На Урале в это время было значительно холоднее. Как сообщало издание Ura.ru , Челябинская область находилась на северной периферии антициклона, что обернулось похолоданием до -24 градусов.

Прогноз погоды Россия Роман Вильфанд Погода в Москве
08 января 2025, 07:19
Депутат Чаплин анонсировал индексации пенсий в 2026 и 2027 годах
РИА «Новости»
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В ближайшие несколько лет будет еще несколько индексаций пенсий. В 2026 году выплаты повысят на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, в 2027 году пенсии поднимут зимой и весной.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», - рассказал парламентарий.

Ранее Социальный фонда сообщил об увеличении пособий по беременности и родам. В 2025 году минимальная сумма выплаты составит за 140 дней составит 103 285 рублей, а максимальная - 794 355 рублей. Размер пособий зависит от МРОТ, а в этом году его установили на уровне 22 440 рублей в месяц.

Если декретный отпуск женщины продлится 156 дней, то минимальная сумма пособия составит 115 089 рублей, а максимальная - 885 139 рублей. При этом самый длительный декрет - 194 дня. За этот срок женщина может получить от 143 123 рублей до одного миллиона 100 750 рублей.

Пенсия Госдума РФ Депутаты
08 января 2025, 04:22
В Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заверил, что январские праздники не скажутся на зарплатах работников с фиксированным окладом. Однако для тех, чьи доходы зависят от фактически отработанного времени, ситуация будет уже иной, сообщило РИА «Новости».

Депутат Гаврилов напомнил, что статья 112 Трудового кодекса обязывает работодателей выплачивать полную зарплату, несмотря на сокращенное число рабочих дней в месяце. В январе россияне отдыхали намного больше обычного, однако их доход должен остаться прежним. Эти нормы не касаются тех, кто работает по контракту с почасовой оплатой, или получает деньги в зависимости от объема выполненных задач. Гаврилов уточнил, что если такие работники отработали меньше обычного, их заработок за январь может быть ниже.

Работа в праздничные дни оплачивается в повышенном размере, напомнил депутат. Трудовой кодекс требует выплату не менее двойной ставки за такие дни. При этом замена денежных компенсаций на дополнительные выходные возможна только по согласованию с самим сотрудником.

Что касается авансовых платежей, они могут оказаться в январе ниже обычного. Гаврилов объяснил, что это связано с сокращенным количеством рабочих дней в начале января, на основе которых рассчитывается аванс. Однако итоговая выплата за месяц компенсирует разницу.

Ранее стало известно об индексации зарплат российских бюджетников с января.

Праздники Доходы Депутаты Зарплаты Деньги

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