Москвичи начали массово избавляться от новогодних подарков

В этом году россиянам повезло — им придется поработать всего два дня после новогодних праздников. Перед трудовыми буднями важно качественно отдохнуть, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко психолог Инна Паустовская.

По ее словам, для этого нужно отказаться от гаджетов и не проводить много времени в социальных сетях и на маркетплейсах.

«Головной мозг не отдыхает и получает еще большую стимуляцию за счет как раз экрана, за счет того, что перелистывается, серфится интернет, и таким образом происходит еще большее напряжение», - объяснила специалист.

Не только взрослые, но и дети перенапрягаются из-за гаджетов, когда не знают, чем себя занять.

«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна - телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его. И, конечно, фиксировать время. У детей есть родительский контроль, а вот у родителей его нет. И поэтому здесь мы можем рассчитывать только на осознанность человека», - добавила эксперт.

При этом на каникулах важна смена деятельности - уход в одну из крайностей даст ощущение измотанности.

Она посоветовала высыпаться и вставать, когда хочется, и включать в распорядок дня «не суперактивности».

«Можно же не выходя из дома поиграть с детьми в какие-то настольные игры - они могут быть достаточно спокойные. Это может быть просмотр фильма. То есть активность может быть разной, важно, чтобы она чередовалась. Чтобы не было, что-либо все праздники мы бежим активно, либо лежим на диване, и тогда это даст действительно полноценное ощущение отдыха», - заключила эксперт.

Возвращение к работе после долгих праздников может стать настоящим испытанием , считает медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова. Она посоветовала принять тот факт, что окончание выходных способно вызвать стресс.