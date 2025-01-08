Москвичи начали массово избавляться от новогодних подарков
Жители Москвы стали продавать за бесценок вещи, полученные в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщил kp.ru.
На сайтах с объявлениями о продаже появились духи, посуда, аэрогрили и другие презенты. Продавцы часто оставляют к ним пометку о том, что предмет подарили на Новый год, но он оказался не нужен.
Лидером среди таких ненужных подарков оказался фен Dyson. Обычно цена на эту технику для ухода за волосами составляет 45-65 тысяч рублей, но с рук ее можно приобрести дешевле. По информации издания, многие мужчины путают фен и стайлер и дарят возлюбленным не то, что те просили. Также среди объявлений появилось много предложений о продаже телефонов, сертификатов и детских игрушек.
В декабре издание провело опрос о том, как россияне выбирают новогодние подарки для своих детей. Примерно 10% респондентов отметили, что не скупятся и покупают самое лучшее.
Ранее Роскачество предупредило, что не все подарки можно вернуть, несмотря на закон «О защите прав потребителей. По данным Ura.ru , возврату не подлежат продукты, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия