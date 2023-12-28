Москвичи более 58 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru

Услугой предварительной записи к нотариусу через сервис mos.ru воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз - в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

«У жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе» , - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что благодаря возможности выбрать подходящие дату и время, жители города смогли избежать ожидания в очередях, а также должным образом подготовиться к визиту. На данный момент сервис предоставляет запись на 43 вида нотариальных услуг. Количество нотариусов, присоединившихся к системе записи с начала функционирования сервиса, существенно выросло - с 20 до почти 250.

Самым высоким спросом пользовалось оформление доверенностей, а также решение вопросов наследования. Популярными оказались услуги по заверению копий и подписей, а также подготовка документации для сделок с недвижимостью.

Чтобы записаться к нотариусу, горожанам необходимо посетить каталог услуг на mos.ru , перейти в раздел «Услуги для жителей», далее - во вкладку «Документы», а там выбрать «Запись на прием к нотариусу».

Накануне перевозчикам Подмосковья напомнили о цифровом сервисе для оформления документов. Он поможет переоформить свидетельства и карты маршрута онлайн.