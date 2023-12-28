28 декабря 2023, 12:08

Москвичи более 58 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru

РИА «Новости»
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Услугой предварительной записи к нотариусу через сервис mos.ru воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз — в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Услугой предварительной записи к нотариусу через сервис mos.ru воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз - в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

«У жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе» , - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что благодаря возможности выбрать подходящие дату и время, жители города смогли избежать ожидания в очередях, а также должным образом подготовиться к визиту. На данный момент сервис предоставляет запись на 43 вида нотариальных услуг. Количество нотариусов, присоединившихся к системе записи с начала функционирования сервиса, существенно выросло - с 20 до почти 250.

Самым высоким спросом пользовалось оформление доверенностей, а также решение вопросов наследования. Популярными оказались услуги по заверению копий и подписей, а также подготовка документации для сделок с недвижимостью.

Чтобы записаться к нотариусу, горожанам необходимо посетить каталог услуг на mos.ru , перейти в раздел «Услуги для жителей», далее - во вкладку «Документы», а там выбрать «Запись на прием к нотариусу».

Накануне перевозчикам Подмосковья напомнили о цифровом сервисе для оформления документов. Он поможет переоформить свидетельства и карты маршрута онлайн.

Госуслуги Технологии Москва 2023
28 декабря 2023, 11:01
Жители Челябинска начали самостоятельно расчищать дворы от снега
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Жители Челябинска пожаловались на работу коммунальных служб и самостоятельно стали убирать последствия мощного снегопада рядом со своими домами. Об этом сообщил «Царьград».

Проезды после метели засыпало снегом, поэтому некоторые горожане «вооружились» лопатами и начали расчищать дороги, чтобы выехать из двора на автомобиле. В Сети также появилось видео, как женщина в костюме снегурочки расчищает трамвайные пути от снега.

«В непролазной каше вязнут прохожие, а машинам выехать нет никакой возможности - водители буксуют, жгут сцепление и толкают авто друг друга по очереди», - указали в издании.

По информации СМИ, в некоторых районах города жители устраивают специальные акции по уборке снега. Челябинцы выходят на улицы большими группами и расчищают снег не только под колесами своих автомобилей, но и освобождают весь проезд.

Ранее на Урале прошел мощный снегопад. В Екатеринбурге он стал рекордным с 1917 года - за 26 декабря выпал 21 миллиметр осадков. Непогода затронула и Челябинск. Жителям мегаполиса пришлось столкнуться с 10-бальными пробками из-за метели.

Дороги Челябинск Машины Снегопад
28 декабря 2023, 09:03
Коснутся каждого. Какие законы вступят в силу в январе в России
Unsplash
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В 2023 году Госдума приняла 694 закона, 172 из которых — социально ориентированные. Ряд таких законов вступит в силу и с января 2024-го, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 января МРОТ вырастет на 18,5% - до 19 242 рублей, что поможет увеличить реальные доходы людей. По словам Володина, зарплата вырастет примерно у пяти миллионов россиян.

«Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования», - напомнил спикер парламента.

С начала года на 7,5% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров.

Родителям, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, с 1 января продолжат предоставлять пособие по уходу за ним.

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. Раньше обратиться за их предоставлением можно было до конца 2023 года и при условии заключения договора до 1 марта 2022-го.

С 1 января вступит в силу и новая редакция закона о занятости. Вводимые нормы систематизируют меры господдержки, учтут новые форматы работы, современные проблемы и вызовы.

Ряд выплат в России освободят от НДФЛ. Этот налог не станут взымать с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и «Мать-героиня» Налогами не будут облагать гранты, премии, призы и подарки, полученные на региональных и местных конкурсах и соревнованиях.

Расширится перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС - 10%. В список войдут бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и так далее.

Социальные и страховые пенсии по потере кормильца и соцпенсия детям, оба родителя которых неизвестны, начнут выдавать в беззаявительном порядке.

Начиная с 1 января появится возможность вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19,5 тысячи рублей, за обучение ребенка - до 14 300. Можно будет вернуть и налоговый вычет за очное обучение мужа или жены. Норма распространится на доходы с 2024 года.

Помимо этого, россияне, заключившие договор долгосрочных сбережений в 2024–2026 годы и платящие не менее двух тысяч рублей взносов в год, получат от государства дополнительную финансовую поддержку на три года. Срок могут продлить по решению правительства.

В 2023 году Госдума приняла 694 закона, 172 из которых - социально ориентированные. Ряд таких законов вступит в силу и с января 2024-го, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законы Госдума РФ
28 декабря 2023, 08:36
Ветеринары рассказали, почему амурский тигр мог растерзать собак
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Ветеринары нашли у амурского тигра, нападавшего на собак в Приморье, старую огнестрельную рану. Об этом рассказали в центре «Амурский тигр».

Тигра поймали в Черниговском районе Приморья. По словам ветеринаров, животное стало агрессивным из-за человека. У тигра нашли застарелое огнестрельное ранение.

«Обнаружить то, что не нашли сразу после отлова, удалось из-за начавшегося воспалительного процесса и благодаря новому оборудованию, приобретенному центром реабилитации», - уточнили в центре.

Предположительно, пуля попала в верхнюю часть левой лопатки, после чего вышла через переднюю левую лапу. Как уточнили ветеринары, тигр находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за огнестрельного ранения животного возбудят уголовное дело, добавили в центре.

В середине декабря в Приамурье тигр растерзал двух собак , одну из которых утащил в лес. Работники регионального управления по охране животного мира установили фотоловушки. Но сразу тигра не удалось найти.

Уголовное дело Приморье Собаки Животные
28 декабря 2023, 07:46
Лидеров стран пригласят в Москву на празднование 80-летия Победы
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В Россию на празднование 80-летия Великой Победы в 2025 году приедут представители других стран. Приглашения от имени президента направят их лидерам и премьер-министрам, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

«Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. <…> Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», - сказал он.

Приглашения президента России, по словам Сергея Вершинина, получат лидеры стран, руководители правительств и международных организаций. Он заявил, что именно сейчас, на фоне новой волны экстремизма, спекуляций, угрозы повышения конфликтности и возрождения проявлений нацизма, важно помнить уроки истории.

Подготовку к торжествам 2025 года уже начали. Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке плана мероприятий. Координировать эту работу он поручил организационному комитету «Победа».

День Победы 9 мая Дипломатия ВОВ Международные отношения МИД РФ

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