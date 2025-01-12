12 января 2025, 11:12

Москвичей ждет гололедица и облачная погода 12 января

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В воскресенье, 12 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки будут минимальными, но на дорогах может быть гололедица. Столбики термометров покажут около нуля градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица. Температура воздуха около 0 градусов, в Подмосковье -3…+2 градуса», - предупредил синоптик.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 751 миллиметра ртутного столба, что превышает норму.

Накануне погоду в столичном регионе формировал теплый сектор североатлантического тепла.

Ранее Гидрометцентр исключил возможность морозов на Крещение в Москве. Синоптик Роман Вильфанд сказал, что с 15 января начнется оттепель. По его мнению, температура будет колебаться от -4 до +1 градуса. В ночь с 18 на 19 января температура воздуха в Москве ожидается от -1 до -3 градусов, а в Подмосковье - до -6 градусов.

Дороги Погода Погода в Москве Москва
12 января 2025, 09:39
Володин исключил запрет видеоигр в России
Unsplash
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Госдума продолжит обсуждение темы борьбы с деструктивным контентом в играх для поиска решений. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он провел опрос, согласно которому 71% россиян выступил за то, чтобы оградить детей от сюжетов с насилием и агрессией. Некоторые медиаресурсы заявили о возможности полного запрета видеоигр.

«Сразу хочу подчеркнуть - об этом речи не идет», - написал Володин.

По его словам, нападения детей в школах зачастую связаны с играми, так как стирается грань между действительностью и виртуальным миром. К обсуждению вопроса подключат родителей, учителей, экспертов, психологов и представителей геймерской отрасли.

Спикер ГД еще раз подчеркнул, что речь идет о защите детей от деструктивного контента, от пропаганды информации, запрещенной в России. Также необходимо разрабатывать и выпускать отечественный продукт. Решение о защите детей от деструктивного контента могут принять в январе.

Видеоигры Дети Запреты
11 января 2025, 19:34
Работу аэропортов ограничили еще в двух российских городах
Unsplash
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Аэропорты Уфы и Кирова вечером в субботу, 11 января, приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Власти прибегли к таким мерам для обеспечения безопасности полетов гражданских авилайнеров. Аэропорт Кирова временно не функционирует с 18:45 мск. Уфа закрыта с 18:50.

Ранее приостановили работу аэропорты Саратова и Ульяновска. В Росавиации также объясняли это необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, другие подробности не приводились.

Ульяновский аэропорт закрывали и утром 11 января. Ограничения на полеты сняли спустя примерно два часа.

Кроме того, примерно в то же время ограничения на полеты вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Саратова. Два авиалайнера, следовавших в саратовский аэропорт, вынуждено приземлились в других городах. Telegram-канал Baza утверждал, что власти объявляли план «Ковер» из-за угрозы беспилотников, официально такая информация не подтверждалась.

Саратов Уфа Самолеты
11 января 2025, 09:56
Больше половины родителей начали следить за детьми через гаджеты
Freepik
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Более половины родителей используют разнообразные приложения, сервисы и устройства, чтобы в реальном времени следить за местонахождением своих детей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Эксперты провели анкетирование среди тысячи мам и пап, чьи дети входят в возрастную категорию от шести до 15 лет. Итоги исследования, проведенного экспертами центра, демонстрируют, что все больше абонентов МТС применяют функции родительского контроля. Аналогичная тенденция прослеживается и среди клиентов операторов сотовой связи «МегаФон», «Билайн» и «Т2».

Согласно исследованию Future Crew, 44% родителей установили ограничения на доступ детей к определенному интернет-контенту. Около 25% респондентов применяют программы и приложения для отслеживания местоположения ребёнка.

Кроме того, 16% опрошенных используют функции смартфона, а 12% - сервисы интернет-провайдеров. Также 12% используют умные часы и 9% - отдельные GPS-трекеры.

Подобные сервисы для отслеживания местоположения детей могут быть очень полезны. Ранее в Благовещенске мальчик упал в скрытую под снегом яму и провел там 45 минут. Утром ребенок попрощался с семьей и отправился в школу, однако до учреждения так и не дошел. Благодаря приложению с геолокацией в телефоне сына родители смогли отыскать сына.

Дети Гаджеты
11 января 2025, 02:57
Москвичи празднуют два раза. Фестиваль «Китайский Новый год» стартует в столице 28 января
РИА «Новости»
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Второй фестиваль «Китайский Новый год» стартует в российской столице 28 января. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

Фестиваль - часть программы Годов культуры России и Китая, эти мероприятия проводятся в 2024–2025 годах по инициативе лидеров двух стран. Мероприятие, как отметили в китайском посольстве, обещает стать ярким событием зимнего сезона.

Главной локацией «Китайского Нового года в Москве» станет Манежная площадь. Тематические мероприятия также пройдут на ВДНХ, в столичном зоопарке, в «Острове мечты» и других локациях. Центральные улицы российской столицы украсят в традиционном китайском стиле, что должно подчеркнуть атмосферу праздника.

Участникам предложат разнообразные мастер-классы, выставки, гастрономические и культурные события, знакомящие с традициями Китая. Организатором фестиваля выступило московское правительство, поддержку муниципалитету оказал российский МИД и посольство Китая в России.

Прошлое празднование фестиваля в Москве привлекло более 700 тысяч человек. Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Алла Верченко в беседе с 360.ru объяснила главные традиции китайского Нового года.

Праздники Фестивали Китай Новый год Москва

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