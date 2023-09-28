Москвичей «серебряного» возраста пригласили отметить День старшего поколения на ВДНХ
Москвичей «серебряного» возраста пригласили отметить День старшего поколения на ВДНХ. Об этом сообщила мэрия столицы.
День старшего поколения, также известный как Международный день пожилых людей, празднуют каждый год 1 октября.
В этот день на ВДНХ пройдет праздничная программа, которую специально разработали для горожан старшего возраста. Они смогут бесплатно посетить экскурсии и мастер-классы в нескольких павильонах выставки.
Для пожилых посетителей подготовили обзорную экскурсию в музее славянской письменности «Слово», экскурсии по центру «Космонавтика и авиация» и прогулку по тематической зоне «Природа культивируемая» ландшафтного парка, где они смогут ознакомиться с урбантропой «Лента Мебиуса».
День старшего поколения также можно отметить на фестивале «Счастливый возраст» , который пройдет с 26 по 29 сентября во всех центрах московского долголетия.
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