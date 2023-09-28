Москвичей «серебряного» возраста пригласили отметить День старшего поколения на ВДНХ

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День старшего поколения, также известный как Международный день пожилых людей, празднуют каждый год 1 октября.

В этот день на ВДНХ пройдет праздничная программа, которую специально разработали для горожан старшего возраста. Они смогут бесплатно посетить экскурсии и мастер-классы в нескольких павильонах выставки.

Для пожилых посетителей подготовили обзорную экскурсию в музее славянской письменности «Слово», экскурсии по центру «Космонавтика и авиация» и прогулку по тематической зоне «Природа культивируемая» ландшафтного парка, где они смогут ознакомиться с урбантропой «Лента Мебиуса».

День старшего поколения также можно отметить на фестивале «Счастливый возраст» , который пройдет с 26 по 29 сентября во всех центрах московского долголетия.

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