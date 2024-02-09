Москвичей пригласили в «Умный город» на ВДНХ для знакомства с цифровыми сервисами

Выставку в павильоне «Умный город» на ВДНХ в 2023 году посетили 127,5 тысячи человек - около 10,6 тысячи в месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Всего с момента открытия павильона на выставке побывали 657,5 тысячи человек», - отметили в ведомстве.

Посетители ознакомились с обновленной экспозицией и поучаствовали в разнообразных активностях. «Умный город» дал посетителям возможность узнать о ведущих городских разработках. Гости павильона становились участниками мастер-классов, квестов, программирования, курсов по 3D-моделированию, робототехнике.

Шесть тематических разделов выставки продемонстрируют различные аспекты городской жизни, включая транспорт, здравоохранение, образование и благоустройство. В минувшем году павильон обновил экспозицию, ввел новые интерактивные стенды и запустил VR-кинотеатр. В течение полутора месяцев с момента открытия виртуальных сеансов их посетило более 500 человек.

«Умный город» открыт с вторника по воскресенье, с 10:00 до 20:00. Посетителей ждут бесплатные экскурсии, доступные каждый час. Для участия потребуется предварительная регистрация на сайте мероприятия. А те, кто предпочитает самостоятельные туры, могут скачать приложение «Узнай Москву» с аудиогидом по павильону.

Москвичей также пригласили на выставку марок в Музей космонавтики. Посетители смогут изучить свыше 500 экспонатов.