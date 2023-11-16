Москвичей пригласили в кружки и секции в парках культуры и отдыха

В московских парках культуры и отдыха регулярно проводят занятия для горожан. Большинство из них - бесплатные, но в кружки и секции нужна предварительная запись. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Для посетителей парков проводят групповые занятия по 400 направлениям, в том числе по истории, естественным наукам и иностранным языкам. Самых маленьких приглашают в кружки, где можно рисовать и делать аппликации, а гостей постарше ждут на лекциях по культурологии и танцевальных мастер-классах», - рассказала она.

Например, в Измайловском парке до 24 декабря будет работать кружок «Увлекательная наука», а в «Кузьминках» - культурная секция и развивающие занятия для детей. А для желающих изучить иностранные языки работает кружок в парке имени Прямикова.

Записаться на различные занятия могут не только москвичи, но и жители области через портал госуслуг.