Москвичей пригласили на ярмарку локальных производителей
Ярмарка «Тверская-маркет» на Тверской площади в Москве будет проходить ежедневно с 27 октября до 14 декабря с 11:00 до 21:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.
Ярмарка стала продолжением недавно завершившейся III Московской недели интерьера и дизайна. В маркете примут участие 100 производителей из столицы и других регионов страны, включая участников проекта «Сделано в Москве». В 16 павильонах рядом с памятником Юрию Долгорукому можно будет найти товары для дома, натуральную косметику, сладости, украшения ручной работы, одежду и аксессуары. Ассортимент будет меняться каждые несколько дней.
Также на ярмарке организовали гастрономическую зону с разнообразной кухней и горячими напитками. Каждый день на Тверской начали проводить творческие мастер-классы для детей и взрослых. Посетители смогут увидеть выступления артистов и бесплатно покататься на карусели.
Ранее ярмарки и мастер-классы ко Дню народного единства прошли в парках Подмосковья.