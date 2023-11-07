07 ноября 2023, 10:41

Москвичей пригласили на ярмарку локальных производителей

Сайт мэра и правительства Москвы
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Ярмарка «Тверская-маркет» на Тверской площади в Москве будет проходить ежедневно с 27 октября до 14 декабря с 11:00 до 21:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

Ярмарка стала продолжением недавно завершившейся III Московской недели интерьера и дизайна. В маркете примут участие 100 производителей из столицы и других регионов страны, включая участников проекта «Сделано в Москве». В 16 павильонах рядом с памятником Юрию Долгорукому можно будет найти товары для дома, натуральную косметику, сладости, украшения ручной работы, одежду и аксессуары. Ассортимент будет меняться каждые несколько дней.

Также на ярмарке организовали гастрономическую зону с разнообразной кухней и горячими напитками. Каждый день на Тверской начали проводить творческие мастер-классы для детей и взрослых. Посетители смогут увидеть выступления артистов и бесплатно покататься на карусели.

Ранее ярмарки и мастер-классы ко Дню народного единства прошли в парках Подмосковья.

Москва 2023 Ярмарки
07 ноября 2023, 11:13
МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов
pxhere.com
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МТС сообщил своим пользователям об отмене платы за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе оператора.

Свое решение компания объяснила созданием комфортных условий использования мобильного интернета.

«МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», - уточнили в пресс-службе.

Однако точную дату отмены оплаты МТС не назвал. Оператор лишь отметил, что для реализации идеи может потребоваться некоторое время из-за технических особенностей.

В сентябре ФАС призвала компании мобильной связи прекратить взимание платы за раздачу интернет-трафика. В ведомстве уточнили, что такое постановление связано с решением проблемы навязывания абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг.

Уже в октябре текущего года «Мегафон», «Билайн» и Tele2 сообщили об исполнении указаний Федеральной антимонопольной службы.

Интернет Смартфоны Россия
07 ноября 2023, 11:09
Сергунина подвела итоги московского форума «Карьера vs бизнес»
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Московский форум «Карьера vs бизнес» в этом году привлек более 1,5 миллиона человек онлайн-аудитории, а около 2,5 тысячи человек посетили выставку лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы  Наталья Сергунина.

Московский форум «Карьера vs бизнес» в этом году привлек более 1,5 миллиона человек онлайн-аудитории, а около 2,5 тысячи человек посетили выставку лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум разделили на два направления: «Практикуй» - для тех, кто хочет работать в найме, и «Предпринимай» - для желающих открыть свое дело. Мероприятие получило поддержку более 50 компаний, стартапов и городских проектов. За два дня работы форума около 1,5 тысячи участников нашли интересные вакансии, а более 100 из них пригласили на собеседования.

«Город уделяет особое внимание карьерным возможностям и профориентации москвичей. Чтобы помочь молодежи найти свое призвание, мы в третий раз проводим карьерный форум», - отметила заммэра.

В рамках мероприятия около 1,5 тысячи человек прошли профориентационные тестирования и консультации.

Ранее школы Котельников провели внеурочные занятия по профориентации.

Работа Москва 2023
07 ноября 2023, 10:59
Почти 450 тысяч человек посетили выставку «Россия» за три дня
РИА «Новости»
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В первые три дня работы международную выставку «Россия» посетили 448 тысяч человек. Это количество стало рекордным для ВДНХ.

На полях выставки прошли концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы. Также на ВДНХ открылись новые павильоны и состоялись разные презентации.

Одним из важных событий первого дня работы выставки стало представление «Портал в будущее» вместе с певицами Ларисой Долиной, Юлианной Карауловой, Натальей Подольской и артистом SHAMAN. Гости приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе, который состоялся одновременно на 10 площадках ВДНХ.

В воскресенье, 5 ноября, на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза Ветров - Достижение России». На сцену вышли юные таланты со всей России. Также на полях форума состоялся концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, Gayazovs Brothers, Ramil’ и Seville. Выступила также поэт и певица, победительница одного из сезонов шоу «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.

Гостям выставки доступны экспозиции всех 89 российских регионов. Также они смогли посетить стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы состоялся марафон «Знание.Первые».

Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте форума. Ежедневно на полях выставки «Россия» проводят более 500 разных экскурсий. Принять участие в них также можно, записавшись на сайте в разделе «Афиша».

Выставки Выставка-форум «Россия»
07 ноября 2023, 10:33
Помещения в Нагорном и Левобережном районах передали центрам московского долголетия
Сайт мэра и правительства Москвы
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Еще два новых помещения в Нагорном и Левобережном районах общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров получили центры московского долголетия. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Для организации работы центров московского долголетия город выделил здание в Нагорном районе площадью 1,14 тысячи квадратных метров и помещение в районе Левобережный площадью 656 квадратных метров. Здесь появятся комфортные пространства для горожан старшего возраста», - уточнил он.

Гаман добавил, что новые здания расположены по адресам: Ялтинская улица, дом 1а и Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1. Первое из них станет одним из самых больших центров московского долголетия.

Сеть этих зданий не прекращает расти. Самое первое открыли в 2019 году в районе Марьина Роща. Сегодня город насчитывает около 100 центров. Для того чтобы стать членом клуба, можно записаться не только на месте, но и теперь онлайн. Новый электронный сервис, который позволил более чем 2,5 тысячи человек дистанционно подать заявки и записаться в проект «Московское долголетие» , заработал в июне этого года.

Москва 2023

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