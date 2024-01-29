Москвичей пригласили на выставку снимков Земли

Фотоэкспозиция включит в себя работы российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Ивана Вагнера, сделанные ими на борту Международной космической станции. Они сфотографировали объекты культурного наследия ЮНЕСКО стран блока БРИКС. Помимо их снимков, в выставку вошли и работы других фотографов.

К открытию выставки запланировали акцию «Передай космический привет». В рамках мероприятия в музее начнет функционировать мобильный почтовый пункт, через который посетители смогут бесплатно отправить письма, украшенные снимками Земли из космоса.

Московский Музей космонавтики станет первым пунктом показа уникальной выставки, после чего она пройдет в других российских городах. Она также будет экспонироваться за рубежом, в странах BRICS и других государствах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Эфиопию.

Посетить выставку в Музее космонавтики можно будет до 10 марта по билету.

Накануне москвичей пригласили на выставку «Волшебный мир кукол» в музей-усадьбу «Люблино».