Москвичей пригласили на выставку о реставрации

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Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что показ создали не только для объединения профессионального общества, но и для широкой аудитории.

Специально для этого увеличили площадь экспозиции вдвое: с 2,5 тысячи квадратных метров в центре современного искусства «Винзавод» до 4,5 тысячи на двух этажах типографии Ивана Сытина.

«Таким образом, посетители, помимо насыщенной программы, смогут увидеть и оценить архитектуру и геометрию исторических стен здания, где в свое время печатали буквально каждую четвертую книгу в Москве», - рассказал Емельянов.

Новые технологии и соревнования начинающих реставраторов разделили на несколько секций: саму экспозицию, креативные мастерские, помещение для лекций и зону деловых переговоров.

Приблизительно 30 отечественных поставщиков представят передовые разработки, а ключевые реставрационные институты и организации наглядно поделятся своими знаниями и навыками.

В рамках деловой встречи будут участвовать передовые специалисты. А среди ключевых тем для обсуждения - сохранение объектов культурного наследия как способов для развития внутреннего туризма, российские реставрационные технологии, ремонт и реставрация многоквартирных домов-памятников и другие.

Более 200 мероприятий и мастер-классов пройдет в рамках выставки. Выставка будет по адресу: Пятницкая улица, дом 71. Подробности мероприятия доступны на сайте.

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