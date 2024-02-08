Москвичей пригласили на выставку марок в Музей космонавтики

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Фонды Музея космонавтики насчитывают свыше сотни тысяч предметов, включая образцы космической техники и живопись. Все экспонаты рассказывают о покорении человеком космического пространства.

В январе в музее открыли новую экспозицию, в которую вошли различные филателистические материалы, в том числе почтовые марки, блоки, конверты и картмаксимумы.

Выставка «Космос под увеличительным стеклом» представляет собой шесть разделов, каждый посвящен исследованию планет Солнечной системы.

Первая витрина представит марки, созданные после запусков первых искусственных спутников Земли.

Посетить выставку «Космос под увеличительным стеклом» можно до конца года. В 2025 году откроют новую экспозицию, посвященную космической филателии. Однако тема будет уже о пилотируемых полетах.

Кроме того, в Москве решили продлить до 8 июля международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.