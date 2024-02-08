08 февраля 2024, 18:23

Москвичей пригласили на выставку марок в Музей космонавтики

РИА «Новости»
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Музей космонавтики в Москве представил выставку марок. Посетители смогут изучить свыше 500 экспонатов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Фонды Музея космонавтики насчитывают свыше сотни тысяч предметов, включая образцы космической техники и живопись. Все экспонаты рассказывают о покорении человеком космического пространства.

В январе в музее открыли новую экспозицию, в которую вошли различные филателистические материалы, в том числе почтовые марки, блоки, конверты и картмаксимумы.

Выставка «Космос под увеличительным стеклом» представляет собой шесть разделов, каждый посвящен исследованию планет Солнечной системы.

Первая витрина представит марки, созданные после запусков первых искусственных спутников Земли.

Посетить выставку «Космос под увеличительным стеклом» можно до конца года. В 2025 году откроют новую экспозицию, посвященную космической филателии. Однако тема будет уже о пилотируемых полетах.

Кроме того, в Москве решили продлить до 8 июля международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выставки Космос Москва
08 февраля 2024, 18:31
Студентов в Москве пригласили на конкурс «Молодежная столица в эфире»
Unsplash
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В Москве молодых медиаспециалистов — студентов вузов и колледжей — пригласили участвовать в конкурсе «Молодежная столица в эфире». Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

В Москве молодых медиаспециалистов - студентов вузов и колледжей - пригласили участвовать в конкурсе «Молодежная столица в эфире». Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

«В рамках конкурса у москвичей будет уникальный шанс обрести навыки, поработать с опытными наставниками из медиасферы и проявить себя в реальных задачах в качестве профессиональных специалистов», - заявила она.

Участникам предложат выбрать из семи важных областей медиа, включая SMM, дизайн, продюсирование, редакцию и техническое сопровождение, а также должности теле- и радиоведущих. Для участия в эфире кандидатам необходимо подготовить видеопрезентацию, кратко рассказав о себе, своих навыках и том, чем их привлекает данный конкурс. Для конкурса отберут 30 талантливых студентов в каждом из направлений.

На первом этапе для участников проведут лекции, воркшопы и мастер-классы под руководством профессионалов медиаиндустрии. После обучения участников ожидает практическое испытание от наставников, по результатам которого для стажировок на телеканалах и радиостанциях выберут по 15 перспективных участников из каждой категории.

На следующем этапе сформируют команды, которые будут создавать собственные медиапроекты. Лучший из них выберут народным голосованием. Отличившиеся участники также получат индивидуальные награды и ценные призы от организаторов и партнеров.

Заявки можно подать до 10 марта через официальный веб-сайт конкурса.

Ранее юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте « Детство в городе ».

Вузы Молодежь Студенты конкурсы Москва
08 февраля 2024, 18:18
Стало известно, кто в США больше всего ждет интервью с Путиным
РИА «Новости»
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В США выхода интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным больше всего ждут республиканцы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса, политолог Егор Лидовской.

Эксперт допустил, что некоторые сторонники Республиканской партии изменят отношение к российскому лидеру после просмотра его беседы с Карлсоном.

«Интервью имеет огромное значение для республиканцев. Карлсон не только их сторонник, но и возможный кандидат в вице-президенты в случае победы Трампа на выборах», - отметил Лидовской.

По его словам, республиканцы рвутся к власти и ненавидят действующего президента США Джо Байдена. Для них Путин скорее единомышленник, так как Россия выступает против глобализма и либерального фашизма.

В Соединенных Штатах не имеют представления о том, что происходит в России, так как в стране блокируют любую информацию, излагающую позицию российской стороны - так Карлсон обосновал необходимость интервью с Путиным.

Американский журналист вылетел из России ночью после интервью. Лайнер отправился из столицы в 04:15 по московскому времени.

США Россия Интервью Владимир Путин
08 февраля 2024, 15:55
Жизнь Адели. Судьба одной осужденной женщины
Телеканал «360»
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«Жизнь Адели» — это документальный проект о судьбе одной осужденной женщины. Аделя получила срок по статье за мошенничество. Попала в колонию, отучилась там на курсах «Начни свое дело» и сделала все, чтобы смягчить наказание, поэтому сейчас она живет в исправительном центре. Ведущая «360» Елена Кононова узнала, как устроена закрытая от посторонних глаз система, кто и как помогает женщинам, которые однажды преступили черту закона.

Во время пандемии Аделя хотела подработать курьером и подписала договор с компанией, которой, как потом оказалось, не существовало. В итоге оказалась курьером наличных денег - по словам 30-летней Адели, она не знала, что в конверте находятся деньги, 20 тысяч долларов. Стоило ей сесть в машину, ее сразу задержали и повезли в отделение.

«Я не ожидала, что меня закроют. Была на подписке [о невыезде], мне говорили, что все будет хорошо, условный срок», - вспомнила собеседница «360».

Сейчас она вышла из колонии и оказалась в исправительном центре на принудительных работах. Аделя пояснила: когда подходит срок, можно подать в суд, и есть шанс, что за хорошее поведение заключенного направят в исправительный центр.

Работа начинается с самого утра. Сейчас женщина трудится на производстве, отвечает за участок чищенной картошки.

«Я здесь нахожусь не по своей воле, я к этому так отношусь. Если говорить себе: господи, картошка, я так больше не могу, это невыносимо, - это будет раздражать. Но я думаю: я пришла, поработала и ушла, все», - рассудила Аделя.

По ее словам, в исправительном центре больше свободы и возможностей, в том числе для учебы и саморазвития.

Как оказалось, даже отбывая срок и проходя ресоциализацию после колонии, можно обучиться чему-то новому, например, бизнесу. Некоммерческие организации в Можайской колонии учат женщин основам предпринимательства. Адель получила базовые знания на уровне маркетинга, которые пригодятся ей в исполнении мечты - открыть ресторан.

Подробнее о жизни Адели, исправительном центре и проекте «Начни свое дело» - на видео.

Мошенничество Женщины Работа
08 февраля 2024, 14:32
Найденный на Тверской улице уникальный клад передадут в Музей Москвы
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При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

При проведении археологических раскопок на Тверской улице с 2022 по 2023 год обнаружили около 600 предметов быта, датируемых XV–XVIII веками. Все найденные артефакты отреставрировали. Вскоре они пополнят коллекцию Музея Москвы, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Артефакты обнаружили на участке между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие находилась территория Белого города», - отметил он.

Коллекция богата фрагментами глиняной посуды - кувшинов и горшков из разнообразных материалов. Помимо керамических объектов, археологи раскопали уникальные образцы печной кафельной плитки. Кроме того, при раскопках на Тверской улице нашли отдельные металлические предметы. Среди них - старинная застежка, столовый нож, десятикопеечная монета и другие.

Ранее в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.

Музеи Археология Москва

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