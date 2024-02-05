Москвичей пригласили на выставку ко дню рождения Владимира Вернадского

На выставке посетители смогут ознакомиться с произведениями художников-пленэристов, которые создавали свои работы в местах, где Владимир Вернадский жил, трудился и проводил свои знаменательные исследования. Среди них - Вернадовка в Тамбовской области, где находится музей-усадьба ученого, Санкт-Петербургский и Московский государственные университеты, мемориальный музей-кабинет в Институте геохимии и аналитической химии РАН, Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева. Также на картинах будут показаны такие местности, как Камчатка, Таганрог, Ростов-на-Дону и Крым.

Для посещения выставки нужно приобрести входной билет в Государственный Дарвиновский музей.

Ранее художники Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник торжественно открыли свою выставку «Дружить по-русски» в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске.

В Государственном Дарвиновском музее в Москве состоится открытие выставки «Места, где бывал Вернадский», организованной к честь 160-летия со дня рождения великого ученого Владимира Вернадского (1863–1945). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.