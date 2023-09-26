Москвичей пригласили на Всемирную неделю космоса
С 4 по 10 октября в Музее космонавтики Москвы пройдет Всемирная неделя космоса. Об этом сообщила пресс-служба музея.
В этом году музей подготовил более 15 различных мероприятий, включая концерты, экскурсии, кинопоказы.
Первое мероприятие, которое пройдет 4 октября, - это космический квест по экспозиции музея. Для подготовки к нему посетители смогут послушать лекцию под названием «Начало космической эры», посвященную первым годам освоения космоса. В этот же день участники смогут бесплатно отправить тематические открытки прямо из музея в рамках акции «Передай космический привет!». Также 4 октября состоится всероссийская физико-техническая контрольная под названием «Выходи решать!». Участники смогут выполнить задания по математике, физике, информатике и биологии, а за лучшие результаты получить призы.
В 15:00 в этот день состоится лекция «Первая советская ракета: путь в космос», посвященная 90-летию запуска советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09.
Узнать больше о первых годах освоения космоса в СССР и известных конструкторах посетители смогут 5 октября. В 15:00 пройдет лекция Юлии Костиной под названием «Лунные артефакты из коллекции Музея космонавтики». В этот же день в 18:00 в кинозале музея покажут фильм «Укрощение огня».
Кураторская экскурсия по основной выставке музея «Музей космонавтики. Модель для сборки» состоится 6 октября, а в 14:00 пройдет викторина под названием «Как дела на МКС?».
Концерт «Небесная симфония» в честь 100-летия группы художников-космистов «Амаравелла» назначили на 19:00 7 октября.
В заключительный день, 10 октября, в музее организуют серию кинопоказов от госкорпорации «Роскосмос».
Ранее москвичей пригласили отпраздновать День старшего поколения.