Москвичей пригласили на Всемирную неделю космоса

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В этом году музей подготовил более 15 различных мероприятий, включая концерты, экскурсии, кинопоказы.

Первое мероприятие, которое пройдет 4 октября, - это космический квест по экспозиции музея. Для подготовки к нему посетители смогут послушать лекцию под названием «Начало космической эры», посвященную первым годам освоения космоса. В этот же день участники смогут бесплатно отправить тематические открытки прямо из музея в рамках акции «Передай космический привет!». Также 4 октября состоится всероссийская физико-техническая контрольная под названием «Выходи решать!». Участники смогут выполнить задания по математике, физике, информатике и биологии, а за лучшие результаты получить призы.

В 15:00 в этот день состоится лекция «Первая советская ракета: путь в космос», посвященная 90-летию запуска советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09.

Узнать больше о первых годах освоения космоса в СССР и известных конструкторах посетители смогут 5 октября. В 15:00 пройдет лекция Юлии Костиной под названием «Лунные артефакты из коллекции Музея космонавтики». В этот же день в 18:00 в кинозале музея покажут фильм «Укрощение огня».

Кураторская экскурсия по основной выставке музея «Музей космонавтики. Модель для сборки» состоится 6 октября, а в 14:00 пройдет викторина под названием «Как дела на МКС?».

Концерт «Небесная симфония» в честь 100-летия группы художников-космистов «Амаравелла» назначили на 19:00 7 октября.

В заключительный день, 10 октября, в музее организуют серию кинопоказов от госкорпорации «Роскосмос».

Ранее москвичей пригласили отпраздновать День старшего поколения.