Москвичей пригласили на вебинар по защите от мошенников

«Мы поговорим о самых распространенных мошеннических схемах и расскажем, какие фразы чаще всего используют злоумышленники, чтобы заманить в ловушку», - рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.

Вебинар пройдет 29 января в 11:00. Также для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция в социальной сети «ВКонтакте» и запись встречи в разделе «Архив вебинаров» на сайте проекта.

На мероприятии представители столичного главка МВД и эксперты департамента информационных технологий расскажут, как не стать жертвой мошенника, и разберут истории обманутых людей. Участники также узнают, как вовремя распознать злоумышленников и защитить свои персональные данные и сбережения.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры. Злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств у корпоративных клиентов.