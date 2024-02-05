Москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству

Телеведущая Анфиса Чехова опоздала на авиарейс из Сочи в Москву. Знаменитость должна была лететь «Аэрофлотом» и ожидала посадку в бизнес-зале, а как только ее объявили, отправилась к стойке. Там звезде сообщили, что посадка уже окончена. С аналогичной проблемой столкнулись еще несколько пассажиров. В интервью «360» Чехова призналась — есть предположение, что в сочинском аэропорту прокручивают определенную схему: делают так, чтобы люди опаздывали на рейс и покупали новые билеты.

«Есть ощущение, многие подписчики мне писали, что они (аэропорт - прим. ред.) какую-то схему с финансами прокручивают. Потому что каждый рейс несколько человек, минимум пять-шесть, опаздывают. Чаще всего в Сочи берут билеты несдаваемые, они достаточно дорогие. Люди потом бесконечно шли и покупали новые билеты», - рассказала телеведущая о своих наблюдениях.

Собеседница «360» сообщила, что подобное происходит только в межсезонье.

«Как будто у них в межсезонье меньше летает народу. И они таким образом лишний себе доход [делают]. Люди покупают новые билеты постоянно. Причем схема у них отработана, полная дискоммуникация с бизнес-залом», - добавила она.

Телеведущая предположила, что в бизнес-зал поступает информация либо неверная, либо с опозданием. Например, сначала объявляют посадку для всех пассажиров, потом для летящих бизнес-классом. Но последние просто не успевают дойти. По словам Чеховой, сообщение о том, что посадка на рейс закрыта, прозвучало, когда актриса была на полпути. Вместе с ней к стойке бежали еще несколько пожилых женщин. Но в самолет их не пустили.

«В итоге мы покупали новые билеты. На секундочку, бизнес-билет стоит более 100 тысяч рублей. Поэтому у меня есть полное ощущение, что это какая-то спланированная акция», - заявила артистка.

Чехова вместе с другими опоздавшими пассажирами ради интереса засекла, сколько времени проходит от объявления о начале посадки до ее закрытия. Вышло около семи минут. Телеведущая предположила, что сокращать срок посадки могли на самолеты, которые опаздывают, и им нужно скорее вылететь в пункт назначения, чтобы не получить штраф. Но ситуация повторялась от рейса к рейсу.

«Не только с „Аэрофлотом“ такая история. На наших глазах ровно по семь минут давалось на любой рейс: „Уральские авиалинии“, „Россия“, „Победа“», - подчеркнула она.

Пока на публикацию знаменитости о произошедшем в аэропорту никто не откликнулся: ни представители авиакомпании, ни воздушной гавани. Чехова отметила, что, возможно, ей придется писать жалобу. Телеведущая ранее назвала происходящее бардаком и призвала руководство воздушной гавани обратить на это внимание.