Москвичей пригласили на онлайн-курс по мастерству коммуникаций

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Курс разработали для широкой аудитории, но он может быть особенно полезен управленцам и владельцам бизнеса. Программа включит четыре вебинара, которые будут начинаться в 19:30. Для участия понадобится регистрация.

Курс поможет слушателям освоить техники вербального воздействия на людей и научиться достигать своих целей. Экспертом, который выступит на вебинарах, будет когнитивно-поведенческий психолог и полиграфолог Людмила Саулина. Она поделится своими знаниями о том, как эффективно взаимодействовать с любым собеседником, предсказывать его поведение и создавать положительное отношение к себе.

Вебинары будут проходить 26 и 28 сентября, а также 3 и 5 октября. Слушатели узнают, как действуют профессиональные коммуникаторы, как эмоции смогут помочь или помешать в общении и как распознать обман в переговорах. Гости также получат навыки по ведению диалога и защите своих интересов.

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