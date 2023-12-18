Москвичей пригласили на новогодние мероприятия в городских усадьбах

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Гости смогут посетить детские елки, балы, народные гулянья и тематические экскурсии. Регистрация на мероприятия будет доступна через специальный новогодний раздел сервиса Russpass.

В музее-заповеднике «Коломенское» 25 декабря пройдут елки с Дедом Морозом и представления по мотивам сказки «Морозко».

В нескольких усадьбах и музеях-заповедниках, включая «Царицыно» и «Остафьево», 26 декабря будут работать новогодние почтовые станции, где посетители смогут отправить праздничные открытки близким. Чайные и почтовые станции будут функционировать до 8 января, перемещаясь между усадьбами. Их местоположение можно будет проверить в афише фестиваля на портале Russpass.

Экскурсии, погружающие в атмосферу XIX века, а также театрализованные чтения романа «Евгений Онегин», пройдут 28 декабря в усадьбах Мухиных.

Народные гулянья с музыкантами, играми и пением состоятся в усадьбе Михалково 29 декабря.

Празднество и экскурсия, посвященная крепостному театру, пройдет 30 декабря в музее-усадьбе «Люблино». Кроме того, жители и гости смогут посетить интеллектуальный салон, в котором расскажут как раньше отмечали Новый год, Рождество и изготавливали елочные игрушки.

А 31 декабря Екатерининский парк и усадьба Михалково пригласят гостей на новогодние гулянья и масштабный бал-маскарад.

Также москвичей пригласили на новогоднюю выставку «В гостях у Снегурочки» в усадьбе «Люблино».