18 декабря 2023, 13:43

Москвичей пригласили на новогодние мероприятия в городских усадьбах

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима». Он начнется 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Гости смогут посетить детские елки, балы, народные гулянья и тематические экскурсии. Регистрация на мероприятия будет доступна через специальный новогодний раздел сервиса Russpass.

В музее-заповеднике «Коломенское» 25 декабря пройдут елки с Дедом Морозом и представления по мотивам сказки «Морозко».

В нескольких усадьбах и музеях-заповедниках, включая «Царицыно» и «Остафьево», 26 декабря будут работать новогодние почтовые станции, где посетители смогут отправить праздничные открытки близким. Чайные и почтовые станции будут функционировать до 8 января, перемещаясь между усадьбами. Их местоположение можно будет проверить в афише фестиваля на портале Russpass.

Экскурсии, погружающие в атмосферу XIX века, а также театрализованные чтения романа «Евгений Онегин», пройдут 28 декабря в усадьбах Мухиных.

Народные гулянья с музыкантами, играми и пением состоятся в усадьбе Михалково 29 декабря.

Празднество и экскурсия, посвященная крепостному театру, пройдет 30 декабря в музее-усадьбе «Люблино». Кроме того, жители и гости смогут посетить интеллектуальный салон, в котором расскажут как раньше отмечали Новый год, Рождество и изготавливали елочные игрушки.

А 31 декабря Екатерининский парк и усадьба Михалково пригласят гостей на новогодние гулянья и масштабный бал-маскарад.

Также москвичей пригласили на новогоднюю выставку «В гостях у Снегурочки» в усадьбе «Люблино».

Отдых Новый год Москва 2023
18 декабря 2023, 14:15
Проект о немедленном освобождении осужденных по болезни рассмотрят в Госдуме
РИА «Новости»
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Верховный суд России внес на рассмотрение в Госдуму инициативу, по которой немедленному исполнению подлежит постановление об освобождении осужденного в связи с болезнью. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отметили, что в настоящее время на постановление суда об освобождении могут подать представление или апелляционную жалобу, а сам документ вступает в силу лишь спустя 15 дней.

«В части освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного постановление суда подлежит немедленному исполнению», - указали в тексте проекта закона.

Кроме того, авторы инициативы обратили внимание на неполное согласование положений Конституции с правовым регулированием срока и порядка освобождения осужденного, который страдает от тяжелого заболевания.

Также законопроект предложил наделить суды правом рассматривать не только ходатайства осужденного об освобождении по болезни, но и по представлению органа или учреждения, исполняющего наказание.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Госдуме пересмотреть тяжесть наказаний за экономические преступления.

Суд Тюрьмы
18 декабря 2023, 14:14
Отель в Миллерово отказался пускать солдат из-за курения и недовольства других постояльцев
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В Ростовской области администратор гостиницы отказалась заселять трех солдат, возвращавшихся из отпуска в зону боевых действий. Она заявила, что такие клиенты в прошлом нарушали правила и отталкивали семейных постояльцев, сообщил Telegram-канал Don Mash.

Организатор перевозок рассказала, что ее водитель встретил в аэропорту трех военнослужащих после отпуска. Им забронировали трехместный номер в отеле в притаможенной зоне Миллерово, чтобы переночевать и поехать дальше - бойцы собирались вернуться на службу. Когда около полуночи солдаты приехали в отель, их не пустили.

«Территория была закрыта, водитель позвонил администратору. И она спросила, военные это либо гражданские люди. <…> И она ответила категорическим нет, сказав, что военных они не обслуживают», - сказала женщина.

По ее словам, военнослужащие приехали трезвыми, опрятными и не собирались устраивать скандалов - только спать. Предоплату им вернули.

Позднее администратор отеля подтвердила журналистам, что военнослужащих старались не заселять, потому что, узнав о таких постояльцах, туда отказывались заезжать гости с детьми. Бывшие клиенты - военные, по словам женщины, плохо себя вели - курили в номерах и оставляли много мусора. С тех пор их перестали пускать.

В Крыму автосервис-самострой отказался обслуживать военных, сообщил RT. Его демонтировали.

Отели Военные
18 декабря 2023, 13:46
Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили в Москве
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Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что основной ориентир работ был направлен на улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий. Кроме того, в столице постарались организовать удобные маршруты от жилой застройки к метро.

«В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская», - добавил заммэра.

Рабочие спрятали под землю воздушные провода и увеличили ширину тротуаров, а также обновили их покрытия. Суммарно реконструировали более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части.

Для удобства водителей оборудовали свыше 70 парковочных мест. Также улучшили освещение: установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Вдобавок возвели два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Полностью модернизировали сквер на Зональной улице и обустроили там свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют столицу.

Благоустройство Москва 2023
18 декабря 2023, 12:54
Учительница рассказала о семье солдата, оставившего послание на стене в Марьинке
РИА «Новости»
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Российский военнослужащий Роман Рудаков, который оставил на стене подвала в Марьинке прощальное послание, заботился о больном брате еще со школы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал школьный классный руководитель бойца.

«У его брата всего было плохое зрение. Роман опекал его, сидел за соседней партой, собирал его школьные принадлежности, всячески помогал», - сказала педагог.

Учительница отметила, что Рудакова воспитывали в дружной семье. После болезни отца он всегда помогал матери.

Один из знакомых военнослужащего Александр признался, что его поразила сила духа бойца.

«Его мобилизовали через несколько месяцев после завершения срочной службы. Он отправился в зону СВО, не стал прятаться. Примерно с июля перестал выходить на связь, его считали пропавшим без вести», - добавил мужчина.

В одном из подвалов в Марьинке российские военные обнаружили послание бойца , который попросил позаботиться о его родных. Кирпич с надписью извлекут из стены и сделают из него памятный знак, писал RT.

Военные Россия

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