Москвичей пригласили на курс по графическому дизайну маркетплейсов

«Слушателям расскажут об особенностях профессии и направлениях занятости в этой сфере, а также познакомят их с основами визуального представления товаров на маркетплейсах», - уточнили в пресс-службе.

В программу курса вошли пять занятий, которые пройдут с 12:00 до 13:00. Их проведет графический и диджитал-дизайнер Александра Лынова. Специальной подготовки для участия не требуется. Запись открыли на сайте проекта.

Первый вебинар пройдет 23 января. На нем участникам расскажут об онлайн-профессиях, таких как инфограф для маркетплейсов, и популярных направлениях в графическом дизайне.

Второе занятие состоится 25 января и познакомит слушателей с требованиями маркетплейсов к оформлению карточек товаров и секретами их вывода в топ просмотров.

На третьем вебинаре, намеченном на 30 января, участники узнают об особенностях создания визуального контента на маркетплейсах.

На следующем вебинаре слушатели самостоятельно создадут несколько слайдов для карточки товара с помощью графического онлайн-редактора. Встреча пройдет 1 февраля.

6 февраля пройдет последнее занятие, на котором спикеры расскажут, как начать работать на себя в сфере креативных индустрий. Также участники попробуют освоить навыки взаимодействия с заказчиками, научатся составлять портфолио и прайс-лист своих услуг.

Ранее на портале «Активный гражданин» появилось голосование, участники которого смогут выбрать программу мероприятий Технограда» в 2024 году.