Москвичей пригласили на финальные выходные фестиваля «Китайский Новый год»
Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.
Посетители обучатся национальным играм, встретятся с экзотическими животными и примут участие в увлекательных мастер-классах.
Московский зоопарк приготовил интерактивную программу, в рамках которой публика сможет узнать о самых уникальных и экзотических представителях китайской фауны. Сотрудники организуют игру, посвященную пандам, во время которой участники смогут узнать множество интересных фактов об этих животных.
В Камергерском переулке состоятся захватывающие мастер-классы. Гости смогут опробовать себя в создании грима для масок Пекинской оперы, проверить свою ловкость в игре на палочках и узнать об истории китайского наряда. Москвичам также покажут представление театра теней и китайские анимационные фильмы.
На Тверской площади 17 и 18 февраля пройдет традиционная чайная церемония. Гостей площадки обучат искусству создания китайских бумажных фонариков, считающихся в Азии символом удачи и защиты от злых духов. В 18:00 участников ждет мастер-класс по изготовлению талисманов из узелков и монеток, которые, согласно учению фэн-шуй, приносят удачу.
Амулеты на удачу также будут раздавать персонажи в национальных костюмах 17 и 18 февраля на городских площадках фестиваля. На Новом Арбате в субботу москвичей научат делать барабаны-погремушки, а в воскресенье - марионетку «дракон» и подобие печенья с предсказаниями в технике оригами.
Москвичей пригласили попробовать традиционные новогодние блюда Китая. В столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии.
Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.