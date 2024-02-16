16 февраля 2024, 11:31

Москвичей пригласили на финальные выходные фестиваля «Китайский Новый год»

РИА «Новости»
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Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

Посетители обучатся национальным играм, встретятся с экзотическими животными и примут участие в увлекательных мастер-классах.

Московский зоопарк приготовил интерактивную программу, в рамках которой публика сможет узнать о самых уникальных и экзотических представителях китайской фауны. Сотрудники организуют игру, посвященную пандам, во время которой участники смогут узнать множество интересных фактов об этих животных.

В Камергерском переулке состоятся захватывающие мастер-классы. Гости смогут опробовать себя в создании грима для масок Пекинской оперы, проверить свою ловкость в игре на палочках и узнать об истории китайского наряда. Москвичам также покажут представление театра теней и китайские анимационные фильмы.

На Тверской площади 17 и 18 февраля пройдет традиционная чайная церемония. Гостей площадки обучат искусству создания китайских бумажных фонариков, считающихся в Азии символом удачи и защиты от злых духов. В 18:00 участников ждет мастер-класс по изготовлению талисманов из узелков и монеток, которые, согласно учению фэн-шуй, приносят удачу.

Амулеты на удачу также будут раздавать персонажи в национальных костюмах 17 и 18 февраля на городских площадках фестиваля. На Новом Арбате в субботу москвичей научат делать барабаны-погремушки, а в воскресенье - марионетку «дракон» и подобие печенья с предсказаниями в технике оригами.

Москвичей пригласили попробовать традиционные новогодние блюда Китая. В столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии.

Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

Фестивали Китай Новый год Москва
16 февраля 2024, 11:47
Россияне стали покупать компьютеры кустарной сборки
Unsplash
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В России в 2023 году порядка 20% проданных компьютеров были собраны кустарным способом в магазине или на радиорынке по требованию клиента. Об этом написали «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

Годом ранее на долю таких устройств приходилось всего 11%. При этом продажи компьютеров в прошлом году выросли вдвое, до 260 тысяч единиц.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост интереса россиян к сборным компьютерам связан с санкциями. Такие устройства сопоставимы по характеристикам с импортной техникой, при этом могут быть в разы дешевле, отметил он.

Средняя стоимость собранного кустарным способом компьютера составила 40 тысяч рублей. ПК известных брендов при этом могут стоить в 1,5-2 раза дороже.

Мода на сборные компьютеры также вернулась на фоне параллельного импорта. Когда устройство собирают при покупателе, это гарантирует, что ему не установят б/у запчасть, он будет уверен в «начинке», подытожили эксперты.

Ранее невролог заявила, что постоянное нахождение за компьютером снижает когнитивные способности человека.

Россия Магазины
16 февраля 2024, 10:41
Москвичи оценили работу городских электронных проектов
Freepik
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Серия голосований на тему шести электронных проектов правительства Москвы закончилась в проекте «Активный гражданин». Горожане оставили более миллиона мнений об их работе. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Такого рода проекты открывают перед горожанами возможность стать участниками важных решений. Например, они могут обсудить вопросы с соседями относительно судьбы дома и двора в проекте «Электронный дом». На различные поломки и недочеты в мегаполисе можно пожаловаться через портал «Наш город», а проголосовать за будущие изменения - в «Активном гражданине».

Проект «Город заданий» позволяет улучшать Москву для себя и окружающих. К тому же сервис ежедневно принимает желания жителей о модернизации различных сфер жизни. Самые активные получают городские баллы, которые могут обменять на приятные призы.

В этот раз жители столицы более миллиона раз поделились мнениями о работе проектов. Большинство голосующих рассказали, что в чате проекта «Электронный дом» больше всего обсуждают вопросы благоустройства.

В «Активном гражданине» охотнее всего общаются на тему благоустройства территорий. Так, обновили парк Северного речного вокзала и ВДНХ. Горожанам также нравится выбирать названия - особенно для станций метро.

Популярность приложения « Госуслуги Москвы » также выросла среди жителей столицы. Его загрузили почти 10 миллионов раз.

Благоустройство Москва
16 февраля 2024, 10:33
Москвичи сдали на утилизацию более 34 тысяч новогодних деревьев с начала года
Freepik
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Акция по утилизации новогодних деревьев «Елочный круговорот» будет работать в Москве до 25 февраля. Так, за первую неделю февраля горожане сдали больше символов Нового года, чем в прошлом году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что за полтора месяца жители города принесли более 34 тысяч новогодних деревьев.

По ее словам, больше всего елей, сосен, пихт и ветвей лапника в мегаполисе относили в специальные экопункты в период с 23 по 29 января. А с 30 января по 5 февраля - на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«На сегодняшний день переработано более 25 тысяч деревьев и получено около 408 кубических метров щепы», - рассказала Урожаева.

Деревья на утилизацию можно принести в 600 специальных круглосуточных пунктах до 25 февраля. За участие в акции начисляют городские баллы, которые можно в дальнейшем обменять на приятные подарки.

Из пунктов приема хвойные деревья увозят на переработку, а полученную щепу используют для посыпки экотроп и в качестве подстилки в вольерах животных.

Кроме того, москвичи утилизировали 30 автомобилей с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей».

Животные Переработка Москва
16 февраля 2024, 08:31
Температура в Москве приблизилась к климатической норме
РИА «Новости»
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Температура в Москве в пятницу, 16 февраля, достигла отметки, близкой к температурной норме. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ну, а погоду в регионе будет формировать передняя часть циклона, выходящего своим центром на Скандинавию», - уточнил синоптик.

По его словам, при такой погодной ситуации в мегаполисе будет пасмурно и стоит ожидать небольшой снег.

Столбики термометров будут варьироваться между значениями от -5 до -7 градусов, а по Подмосковью - от -4 до -9 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление практически не поменяется и составит 758 миллиметров ртутного столба - выше нормы.

Кроме того, по прогнозу Леуса, в субботу, 17 февраля, местами пройдет небольшой снег, а к вечеру температура достигнет 0…-2 градусов.

Ранее зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега.

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